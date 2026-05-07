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VIDEO. “Sabíamos que Sao Paulo iba a ser un rival difícil, pero los hicimos ver mal; fuimos superiores”

“En los partidos de local siempre tratamos de marcar la diferencia”, dijo Arnaldo Castillo, delantero de O’Higgins.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / RODRIGO ARANGUA

O’Higgins fue superior a Sao Paulo, pero no logró vencerlo por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana y, con ello, dejó el Grupo C completamente ajustado de cara a la clasificación.

Conscientes de que tenían una buena oportunidad para subir a la cima de la tabla, los jugadores del “Capo de Provincia” abandonaron el Estadio Codelco El Teniente con cierta desilusión, aunque fortalecidos por el buen rendimiento mostrado. Así lo reflejó Arnaldo Castillo, quien en zona mixta se refirió al empate.

“Creo que en los partidos de local siempre tratamos de marcar la diferencia, ya sea como equipo o con la hinchada, que también juega un partido aparte. Sabíamos que Sao Paulo iba a ser un rival difícil, con mucha envergadura, pero los hicimos ver mal; fuimos superiores. Esto se gana con goles y esta vez la pelota no quiso entrar”, comenzó diciendo el delantero paraguayo.

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Nos demostramos que podemos pelear en los tres campeonatos; independiente de quién sea el rival, jugar de igual a igual. Eso es lo que demuestra este grupo”, agregó.

Además, destacó el trabajo de uno de sus compañeros. “No hay ningún jugador que diga que solo él puede marcar la diferencia. Los muchachos se han sacado la mugre entrenando, como el caso de Francisco González, que es uno de los más destacados. Estamos felices por él”, cerró Castillo.

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