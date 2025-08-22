Deportes Limache y O’Higgins empatan en un partido que tuvo emociones hasta el final por el Campeonato Nacional / Foto @OHigginsoficial

Deportes Limache y O’Higgins igualaron 2-2 este viernes en el estadio Nicolás Chahuán, en el cierre de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Facundo Pons abrió la cuenta para Limache a los 35 minutos tras una gran jugada colectiva. El gol tuvo que ser revisado por el VAR para ser convalidado.

👀⚽🍅 TRAS LA INTERVENCIÓN DEL VAR



Facundo Pons pudo celebrar su tanto, que puso en ventaja a Deportes Limache ante O'Higgins, en este #MatchdayViernes de la #LigaDePrimera 2025, tras la revisión de la jugada y donde se pudo comprobar que no había posición de adelanto en la… pic.twitter.com/dgBJaAnUcC — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 23, 2025

Martín Sarrafiore igualó para O’Higgins a los 86 tras conectar un centro con una impecable volea de zurda.

🤩⚽🇧🇼 QUÉ GOLAZOOOO



Martín Sarrafiore definió de volea en área de Deportes Limache, para anotar el 1-1 de O'Higgins en este #MatchdayViernes de la Fecha 21 por la #LigaDePrimera 2025.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a #TNTSportsenHBOMax 📲💻 Link en la BIO 📍 pic.twitter.com/R0Sx9OFIP4 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 23, 2025

Arnaldo Castillo puso en ventaja a los visitantes al minuto 92, y Misael Llantén selló el empate para los locales en el 96, manteniendo la intensidad hasta el último instante.

😱⚽🇨🇱 QUÉ FINAL EN QUILLOTA...



Lo ganaba Deportes Limache, lo dio vuelta O'Higgins... y los limachinos lograron poner el 2-2 en la última jugada del partido, en este #MatchdayViernes de la Fecha 21 por la #LigaDePrimera 2025.



Facundo Pons y Misael Llantén anotaron para los… pic.twitter.com/VSjZAM0S6s — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 23, 2025

El partido también se vio marcado por incidentes, ya que Guillermo Pacheco de Limache recibió tarjeta amarilla durante el juego, y tras el final del encuentro se registró una pelea entre jugadores que continuó en los camarines.

Con este resultado, Limache sigue cerca de la zona de descenso y buscará recuperarse visitando a Iquique el sábado 30 de agosto.

O’Higgins, en tanto, mantiene la presión en la lucha por clasificar a torneos internacionales y enfrentará a Audax en San Fernando el domingo 31.