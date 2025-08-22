;

VIDEO. Deportes Limache y O’Higgins empatan en un partido que tuvo emociones hasta el final por el Campeonato Nacional

Tomateros y rancagüinos igualaron 2 a 2 en el estadio Lucio Fariña Fernádez de Quillota.

Martín Neut

Deportes Limache y O’Higgins empatan en un partido que tuvo emociones hasta el final por el Campeonato Nacional

Deportes Limache y O’Higgins empatan en un partido que tuvo emociones hasta el final por el Campeonato Nacional / Foto @OHigginsoficial

Deportes Limache y O’Higgins igualaron 2-2 este viernes en el estadio Nicolás Chahuán, en el cierre de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.

Facundo Pons abrió la cuenta para Limache a los 35 minutos tras una gran jugada colectiva. El gol tuvo que ser revisado por el VAR para ser convalidado.

Revisa también:

ADN

Martín Sarrafiore igualó para O’Higgins a los 86 tras conectar un centro con una impecable volea de zurda.

Arnaldo Castillo puso en ventaja a los visitantes al minuto 92, y Misael Llantén selló el empate para los locales en el 96, manteniendo la intensidad hasta el último instante.

El partido también se vio marcado por incidentes, ya que Guillermo Pacheco de Limache recibió tarjeta amarilla durante el juego, y tras el final del encuentro se registró una pelea entre jugadores que continuó en los camarines.

Con este resultado, Limache sigue cerca de la zona de descenso y buscará recuperarse visitando a Iquique el sábado 30 de agosto.

O’Higgins, en tanto, mantiene la presión en la lucha por clasificar a torneos internacionales y enfrentará a Audax en San Fernando el domingo 31.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad