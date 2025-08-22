VIDEO. Deportes Limache y O’Higgins empatan en un partido que tuvo emociones hasta el final por el Campeonato Nacional
Tomateros y rancagüinos igualaron 2 a 2 en el estadio Lucio Fariña Fernádez de Quillota.
Deportes Limache y O’Higgins igualaron 2-2 este viernes en el estadio Nicolás Chahuán, en el cierre de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025.
Facundo Pons abrió la cuenta para Limache a los 35 minutos tras una gran jugada colectiva. El gol tuvo que ser revisado por el VAR para ser convalidado.
Martín Sarrafiore igualó para O’Higgins a los 86 tras conectar un centro con una impecable volea de zurda.
Arnaldo Castillo puso en ventaja a los visitantes al minuto 92, y Misael Llantén selló el empate para los locales en el 96, manteniendo la intensidad hasta el último instante.
El partido también se vio marcado por incidentes, ya que Guillermo Pacheco de Limache recibió tarjeta amarilla durante el juego, y tras el final del encuentro se registró una pelea entre jugadores que continuó en los camarines.
Con este resultado, Limache sigue cerca de la zona de descenso y buscará recuperarse visitando a Iquique el sábado 30 de agosto.
O’Higgins, en tanto, mantiene la presión en la lucha por clasificar a torneos internacionales y enfrentará a Audax en San Fernando el domingo 31.