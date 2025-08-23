;

VIDEOS. Fiesta completa en Las Condes: la UC inaugura el Claro Arena con victoria sobre Unión Española

Los cruzados pegaron en los momentos justos para celebrar el regreso a su cancha luego de más de tres años.

Carlos Madariaga

A estadio lleno, la UC vivió un sábado que quedará en la historia del club al disputar su primer partido en el remozado Claro Arena.

Unión Española fue el club que intentó amagar la fiesta del elenco precordillerano, que regresó a su localía tras más de tres años.

Luego de una serie de elementos que marcaron la inauguración del recinto deportivo, la UC batalló por el triunfo.

Así las cosas, a los 12 minutos, Clemente Montes amenazó con un cabezazo que se estrelló en el horizontal.

Sin embargo, a la media hora de juego, un Fernando Zampedri que se vio mermado físicamente desde un comienzo y con un certero cabezazo abrió la cuenta en el Claro Arena.

Unión Española tuvo la opción de empatar con un penal sobre Pablo Aránguiz, pero tras la revisión del VAR, Rodrigo Carvajal se arrepintió del cobro.

En el segundo tiempo, la UC pagó el gasto físico ante un elenco hispano que, poco a poco, fue capaz de emparejar las acciones, amparado en un buen ingreso del argentino Franco Rattoti.

Sin embargo, cuando el elenco de Santa Laura peleó por anotar el empate, forzando un despeje providencial de la línea por parte de Branco Ampuero, en el contragolpe, Eduard Bello selló el 2-0 con el que los cruzados llegaron al sexto lugar, con 33 puntos.

En tanto, el elenco de Miguel Ramírez se complica aún más la pelea por evitar el descenso, quedando penúltimo con 14 unidades.

