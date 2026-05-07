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Hubo un solo ganador: estos fueron los números ganadores del sorteo 5422 del Loto, jueves 7 de mayo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $2.800 millones de pesos.

Nicolás Lara Córdova

Hubo un solo ganador: estos fueron los números ganadores del sorteo 5422 del Loto, jueves 7 de mayo

Hubo un solo ganador: estos fueron los números ganadores del sorteo 5422 del Loto, jueves 7 de mayo / AILEN DÍAZ

Este jueves 7 de mayo se realizó un nuevo sorteo del Loto organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, donde nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta ocasión, el sorteo número 5422 contempló un pozo total de $2.800 millones, monto que fue repartido entre quienes acertaron en las distintas categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

  • Loto: $400 millones
  • Recargado: $580 millones
  • Revancha: $170 millones
  • Desquite: $90 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5422 del Loto

  • Loto: 1, 11, 16, 18, 29, 33
  • Comodín: 5
  • Multiplicador: 4
  • Recargado: 13, 17, 21, 31, 33, 34
  • Revancha: 25, 28, 27, 13, 33, 16
  • Desquite: 7, 19, 21, 24, 35, 37

Jubilazo

  • 4, 7, 13, 18, 31, 40
  • 4, 14, 18, 20, 22, 26
  • 5, 7, 13, 17, 18, 25
  • 8, 15, 17, 21, 22, 29
  • 3, 11, 13, 18, 19, 37

Jubilazo 50 años

  • 5, 12, 18, 23, 24, 37

Según informó la Polla Chilena de Beneficencia durante el sorteo 5422 hubo un solo ganador del premio mayor entregado por el Loto.

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