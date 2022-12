La polémica y la publicidad marcan la gestión de Twitter que desarrolla Elon Musk. A la larga lista de polémicas y decisiones cuestionables, este jueves sumó la censura a periodistas que informan de sus actividades. La red social bloqueó cuentas de reporteros de medios como CNN, The Washington Post y The New York Times, entre otros.

Una jornada después el controlador de Twitter dio marcha atrás en la decisión y lo anunció en su cuenta de la red social. El empresario sudafricano anticipó que se reinstaura a esos profesionales de los medios de comunicación. La medida había acarreado una ola de críticas en Estados Unidos y en Europa.

Musk escribió que “la gente ha hablado. Las cuentas que revelaron mi ubicación verán ahora la suspensión levantada“. El millonario intentaba justificar la decisión en contra de los periodistas por un supuesto riesgo a su familia. Una encuesta en su cuenta dio mayoría a la opción de rehabilitar a los reporteros en Twitter.

La medida de la compañía Twitter había provocado las advertencias desde las Naciones Unidas y la Unión Europea. La censura en contra de periodistas de diferentes medios independientes y comerciales no pasó desapercibida. El creador de la red Mastodon, Eugen Rochko, incluso informaba una ola de nuevos usuarios.

El viernes Elon Musk alardeó de la inhabilitación de las cuentas en Twitter. El multimillonario escribió que “en algunas partes del mundo, periodistas son asesinados por cruzarse con las personas equivocadas. Prohibir a los periodistas que no me gustan de mi propia plataforma se siente como una alternativa muy inocua para mí”.