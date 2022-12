Elon Musk suspende cuenta de Twitter de Kanye West por “incitar a la violencia”

La red social Twitter, de propiedad de Elon Musk, suspendió la cuenta del rapero y productor Kanye West, por “incitación a la violencia”.

Esto luego de que este publicara una imagen donde se ve una esvástica y una estrella de David entrelazadas. “Solo aclarar que su cuenta fue suspendida por incitación a la violencia“, señaló en su perfil el magnate.

Just clarifying that his account is being suspended for incitement to violence, not an unflattering pic of me being hosed by Ari.

Frankly, I found those pics to be helpful motivation to lose weight!

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2022