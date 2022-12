La libertad de expresión parece no ser la receta de Elon Musk para Twitter, al menos si eres periodista. La red social cerró las cuentas de una serie de reporteros que cubren las actividades del multimillonario sudafricano. La situación afectó a trabajadores de las comunicaciones independientes y de importantes medios de comunicación de Estados Unidos.

Este jueves fueron bloqueadas las cuentas de periodistas del Canal CNN, el diario The Washington Post y el periódico The New York Times. La medida se produjo un día después de que la red social inhabilitara la cuenta que informaba de los vuelos del avión privado de Elon Musk. La decisión trajo una ola de críticas en EEUU.

La columnista del sitio PoliticusUSA, Sarah Reese Jones, expresó que “nada dice más sobre la libertad de expresión que suspender a periodistas que te cubren”. Twitter no entregó una versión inicial de lo ocurrido con las cuentas. En las últimas hora también fue bloqueada la cuenta de la red social Mastodon.

Las medidas adoptadas por Twitter contradicen el discurso público de Elon Musk, quien aseguraba una libertad de expresión. Incluso en las últimas semanas fueron liberadas una serie de cuentas de personeros vinculados a la extrema derecha de Estados Unidos, incluida la de un reconocido neonazi.

The New York Times informa que Twitter suspendió a al menos seis periodistas, entre ellas la de su reportero. El medio estadounidense indica que la empresa se defendió argumentando que “violan las reglas” de la red social. Pese a ello la compañía tecnológica de Musk no ha entregado pruebas para sus acciones.