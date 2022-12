Elon Musk no se da por vencido, y este lunes 12 de diciembre Twitter relanzará la suscripción a “Twitter Blue”, una especie de versión premium de la red social, que permitirá verificar la cuenta, entre otras cosas.

Uno de los primeros cambios de la empresa del sudafricano es que habrá un precio diferenciado de 8 dólares mensuales para quienes se suscriban por la web, y 11 dólares para quienes lo hagan usando iOS, el sistema operativo de Apple.

Twitter había suspendido el cobro por la verificación de cuentas hace unas semanas, luego que se generaran problemas por suplantación de identidad de personas famosas, llegando al punto de tener incluso un Jesucristo verificado.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark 🧵 pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022