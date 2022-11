Elon Musk restablece las cuentas de Kathie Griffin, Jordan Peterson & Babylon Bee en Twitter

“La nueva política de Twitter es la libertad de expresión“. Así parte el hilo que publicó la tarde de este viernes el propietario de Twitter, Elon Musk, para luego dar paso al anuncio de que tres cuentas habían sido reintegradas a la red social.

Se trata de las cuentas del psicólogo Jordan Peterson, la comediante Kathy Griffin y el sitio de parodias Babylon Bee, las que el multimillonario Elon Musk reintegró este viernes. Noticia que se da en el marco de la renuncia masiva de trabajadores de Twitter, junto con el cierre de las oficinas de la empresa.

“Los tweets negativos/de odio se reducirán al máximo y serán desmonetizados, por lo que habrá anuncios ni otros ingresos para Twitter”, indicó Musk en dicho tuit.

New Twitter policy is freedom of speech, but not freedom of reach.

Negative/hate tweets will be max deboosted & demonetized, so no ads or other revenue to Twitter.

You won’t find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of Internet.

