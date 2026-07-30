En la edición de Los Tenores de este jueves 30 de julio, nuestros panelistas compartieron programa con Gonzalo Escobar, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, quien explicó varias de las aristas del caso Sartor y la formalización a Michael Clark.

Danilo Díaz, Víctor Cruces, Patricio Barrera, Rodrigo Hernández y Carlos Costas escucharon las palabras de Cecilia Pérez, actual timonel de Azul Azul y supieron de algunas de las víctimas de la estada de Sartor.

Además, se enteraron de que Jordhy Thompson finalmente no jugará en Colo Colo y que Vozinha aún no puede viajar para firmar en el “Cacique”.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 30 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.