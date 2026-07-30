VIDEO. Los Tenores analizan el inicio de la formalización a Michael Clark por el caso Sartor
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también comentaron los problemas de Colo Colo y Vozinha
En la edición de Los Tenores de este jueves 30 de julio, nuestros panelistas compartieron programa con Gonzalo Escobar, economista y académico de la Universidad Andrés Bello, quien explicó varias de las aristas del caso Sartor y la formalización a Michael Clark.
Danilo Díaz, Víctor Cruces, Patricio Barrera, Rodrigo Hernández y Carlos Costas escucharon las palabras de Cecilia Pérez, actual timonel de Azul Azul y supieron de algunas de las víctimas de la estada de Sartor.
Además, se enteraron de que Jordhy Thompson finalmente no jugará en Colo Colo y que Vozinha aún no puede viajar para firmar en el “Cacique”.
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Revive la edición de Los Tenores de este jueves 30 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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