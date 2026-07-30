;

Tragedia en San Bernardo: escolar muere apuñalado tras riña en la afueras del liceo

El Ministerio Público instruyó diligencias al OS9 y Labocar de Carabineros para dar con los responsables del ataque al menor.

Mario Vergara

Referencial

Referencial

Un trágico hecho policial enluta la tarde de este jueves a la comuna de San Bernardo, luego de que un estudiante de enseñanza media perdiera la vida tras ser apuñalado en el contexto de una riña en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fatal incidente se registró pasadas las 17:00 horas en el exterior del Liceo Polivalente Santiago de la Compostela, En ese lugar, y bajo circunstancias que aún se investigan, la víctima, un alumno de primero medio de aproximadamente 15 años, recibió una grave herida cortopunzante en la zona torácica.

Tras el ataque con arma blanca, el adolescente fue trasladado de urgencia hasta las dependencias del Hospital Parroquial de San Bernardo, recinto donde finalmente se constató su fallecimiento producto de la gravedad de sus lesiones.

Despliegue investigativo

Ante la consumación del delito de homicidio, el Ministerio Público dispuso un rápido operativo. El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, se trasladó en primera instancia al centro de Salud para verificar los antecedentes clínicos y coordinar el levantamiento del cuerpo de la víctima, para posteriormente constituirse en el sitio del suceso en calle Freire.

NOTICIA EN DESAROLLO...

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad