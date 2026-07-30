Tragedia en San Bernardo: escolar muere apuñalado tras riña en la afueras del liceo

Un trágico hecho policial enluta la tarde de este jueves a la comuna de San Bernardo, luego de que un estudiante de enseñanza media perdiera la vida tras ser apuñalado en el contexto de una riña en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el fatal incidente se registró pasadas las 17:00 horas en el exterior del Liceo Polivalente Santiago de la Compostela, En ese lugar, y bajo circunstancias que aún se investigan, la víctima, un alumno de primero medio de aproximadamente 15 años, recibió una grave herida cortopunzante en la zona torácica.

Tras el ataque con arma blanca, el adolescente fue trasladado de urgencia hasta las dependencias del Hospital Parroquial de San Bernardo, recinto donde finalmente se constató su fallecimiento producto de la gravedad de sus lesiones.

Despliegue investigativo

Ante la consumación del delito de homicidio, el Ministerio Público dispuso un rápido operativo. El fiscal jefe de Flagrancia Occidente, Patricio Rosas, se trasladó en primera instancia al centro de Salud para verificar los antecedentes clínicos y coordinar el levantamiento del cuerpo de la víctima, para posteriormente constituirse en el sitio del suceso en calle Freire.

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