Los dos ‘refuerzos’ que espera la UC para la Copa Libertadores: “Ojalá se le den los tiempos” / Twitter @Cruzados

Universidad Católica volverá a la acción este domingo, cuando visite a Deportes Concepción por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026. En la antesala del encuentro, el técnico Daniel Garnero habló en conferencia de prensa y entregó novedades sobre la recuperación de Gary Medel y Clemente Montes.

Consultado por el estado de ambos jugadores, que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones, el DT de los cruzados detalló que “Gary ya está entrenando a la par de sus compañeros, eso es muy bueno. Vamos a ver cómo viene hoy respecto al esfuerzo que hizo ayer para seguir integrándose y ver qué otras cosas puede hacer".

“Estamos ilusionados de que en poco tiempo Gary ya pueda estar a disposición nuestra para poder integrar la lista de convocados y después el equipo, por qué no", agregó.

El estado de Clemente Montes

Respecto a la situación de Montes, Garnero explicó que “con Clemente también, vamos con los tiempos que nos van dando los médicos. Va muy bien, están los tiempos lógicos de una lesión como esta y obviamente que me ilusiono, pero tampoco quiero que se apure”.

“Ojalá pueda empezar a entrenar pronto con sus compañeros, ver cómo está también, porque uno pierde cosas cuando está inactivo. Vamos a ver cómo es la evolución de Clemente y ojalá poder contar con él lo antes posible para cualquier partido", añadió.

De todas formas, el entrenador argentino evitó fijar una fecha para el regreso del extremo y remarcó que la prioridad será respetar sus tiempos de recuperación, pensando en la llave de octavos de final de la Copa Libertadores ante Estudiantes, cuyo partido de ida se disputará el 11 de agosto en Argentina.

“Apurar, arriesgar, esas palabras no entran en esta conversación. No vamos a asumir ningún riesgo. Ojalá se le den los tiempos a Clemente para poder contar con él en los partidos de Copa, pero de no ser así, buscaremos otra alternativa", afirmó.

Por último, Garnero afirmó que la posibilidad de incorporar nuevos refuerzos sigue abierta, pese a las complicaciones que ha enfrentado el club en el mercado de pases. “No es caso cerrado para nada y ojalá podamos concretar algún refuerzo. Está complicado. Siempre aparecen algunas complicaciones que, por un motivo o por otro, no terminan de convencer, y cuando sí convencen aparecen otros inconvenientes. Ojalá podamos y, si no podemos, acá estamos”, concluyó.