Más de 10 días aislados: el complejo rescate que protagonizó Pangal Andrade en el Cajón del Maipo

Pangal Andrade lideró un complejo operativo de rescate en el Cajón del Maipo, donde logró poner a salvo a siete caballos que permanecían aislados desde hacía más de 10 días debido a las consecuencias del sistema frontal.

Los animales se encontraban atrapados en el sector de Lagunillas, sin acceso a comida ni agua y con dificultades para desplazarse. Ante el pronóstico de un nuevo frente meteorológico, el deportista reunió a su equipo para iniciar el rescate.

A través de su cuenta de Instagram, Andrade explicó que el objetivo era trasladar a los caballos a un lugar seguro antes de que empeoraran las condiciones climáticas. “Vamos a ayudar a unos viejitos que tienen los caballos atrapados”, comentó antes de comenzar el recorrido.

Revisa también No ocultó su pena: la emotiva y triste confesión de Mauricio Isla sobre su hija que viralizó en redes

Posteriormente, los rescatistas guiaron al resto de la tropilla con una cuerda para superar el complejo terreno y completar el descenso. Tras varias horas de trabajo, los siete caballos fueron llevados a una zona segura antes de la llegada del nuevo sistema frontal.

Al finalizar el operativo, Pangal Andrade destacó el resultado del rescate y aseguró que fue “de los rescates más lindos que hemos hecho”, celebrando que todos los animales lograran salir sanos y salvos.