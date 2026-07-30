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VIDEO. Jordhy Thompson vuelve a Rusia y no será refuerzo de Colo Colo: “Si es a fin de año, vendré a aportar lo mejor, o cuando sea”

El delantero reconoció, en diálogo con ADN Deportes, que regresará a Oremburg con tal de evitar mayores líos legales, valorando la chance de retornar en 2027.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Jordhy Thompson vuelve a Rusia y no será refuerzo de Colo Colo: “Si es a fin de año, vendré a aportar lo mejor, o cuando sea”

Jordhy Thompson vuelve a Rusia y no será refuerzo de Colo Colo: “Si es a fin de año, vendré a aportar lo mejor, o cuando sea” / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Durante la jornada de ayer miércoles, sorprendió la presencia en el Estadio Monumental del delantero Jordhy Thompson.

El jugador de 21 años tenía la intención de regresar a Colo Colo y re reunió con el mandamás de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

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Sin embargo, dicha cita fue, según información de ADN Deportes, para informarle de las complicaciones legales para destrabar su contrato con el Oremburg de Rusia, el cual lo liga a dicho elenco hasta junio de 2027.

“Voy a cumplir contrato, como siempre lo quise. Tuve unos pequeños problemas, pero vamos a cumplir contrato y ver lo que pasa de acá a final de año”, explicó el propio jugador, en diálogo con ADN Deportes, antes de emprender el vuelo a Rusia.

“Estoy súper tranquilo, hice todo por mi parte, pero estoy bastante entusiasmado por aportar al equipo en Rusia y espero volver a hacerlo. Me consideran mucho, me tienen cariño, espero aportar desde donde sea. Voy a dar las explicaciones correctas. Estoy contento de ir para allá. Me voy solo, sin mi familia, por el tema de la visa”, destacó Jordhy Thompson, valorando el respaldo de los fanáticos albos ante su eventual retorno.

“El hincha de Colo Colo siempre me apoya, fui a ver al equipo al estadio y me recibieron con un enorme cariño. Espero algún día volver y demostrar la calidad de jugador que soy. No sé por qué me tienen tanto cariño, salí bastante mal de Colo Colo, pero di una buena impresión cuando jugué y espero devolver todo cuando más lo necesite el club”, dijo, sin descartar que pueda concretarse una mejor negociación de cara a 2027, cuando Colo Colo vuelva a disputar Copa Libertadores.

“Siempre es una opción venir, amo al club. Si es a fin de año, vendré a aportar lo mejor, o cuando sea. Lo económico está en segundo plano, lo que me importa es el amor a Colo Colo”, cerró Jordhy Thompson en ADN Deportes.

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