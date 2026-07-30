;

Corte Suprema advierte “incoherencia sistémica” en proyecto que busca responsabilizar a padres por daños causados por menores

El pleno del máximo tribunal analizó la propuesta que pretende crear un procedimiento especial en los Juzgados de Familia para fijar indemnizaciones.

Gonzalo Miranda

Corte Suprema de Chile

Corte Suprema de Chile

Un duro diagnóstico formuló el pleno de la Corte Suprema al analizar el proyecto de ley que busca modificar la Ley N°19.968 de Tribunales de Familia, con el fin de establecer un procedimiento especial que determine la responsabilidad parental frente a los daños provocados por niños, niñas y adolescentes.

En un informe remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado (tras la reunión sostenida por los ministros el pasado lunes 27 de julio), el máximo tribunal del país expresó serias dudas sobre la viabilidad y coherencia de la moción parlamentaria.

Revisa también

ADN

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento radica en la competencia de los tribunales que debiesen resolver estos conflictos. A juicio del Pleno, situar esta materia en la judicatura especializada no responde a la naturaleza de las causas que allí se tramitan.

La iniciativa ha merecido varios comentarios, uno de los cuales es el de la incoherencia sistémica a que conduce. En síntesis, es dudoso que el tipo de conflicto regulado por el proyecto sea de familia”, sostiene el documento, agregando además que no se aprecian razones de peso para dar un tratamiento distinto a estas acciones respecto a la responsabilidad civil extracontractual habitual, la cual se litiga en el proceso ordinario de los juzgados de letras.

En la misma línea, el informe enfatiza que “la circunstancia que el proyecto beneficie a la víctima del daño provocado por un niño, niña o adolescente, o su interés superior, es algo que no puede desprenderse del proyecto bajo circunstancia alguna”.

Falta de recursos y vacíos en el procedimiento

Junto con la objeción de fondo, el tribunal identificó falencias operativas y sustanciales en el texto.

Entre ellas, la exclusión sin justificación de la hipótesis del artículo 2319 del Código Civil, problemas en la delimitación de la legitimación activa, la fijación de un tope máximo en los montos indemnizatorios y la pretensión de imprimir celeridad a causas que, por su complejidad, requieren de tiempos mayores de tramitación.

Finalmente, el oficio de la Corte Suprema advierte que, en caso de que los colegisladores decidan continuar con el debate de la iniciativa, resulta indispensable garantizar el presupuesto necesario.

De ser aprobada, señalaron, se debe asegurarel debido aprovisionamiento de los recursos dotacionales y financieros que resulten adecuados para los nuevos retos que aquel supone para la judicatura de familia”.

Contenido patrocinado

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Es la principal causa de ceguera en Chile: Cómo identificar los síntomas de las cataratas y cuándo operarse

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Antonella Lucero, cantante tributo a Rosalía, se sincera tras cantar con ella en uno de sus shows en Chile

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: &#039;Sentí una presión&#039;

Figura de CHV se quebró en vivo tras incómoda situación: 'Sentí una presión'

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

“John Lennon no quería a nadie”: Dave Davies de The Kinks reaviva su histórica rivalidad con un dardo inesperado

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

En exclusiva con Catherine Rodríguez: El vestuario y realismo mágico en Cien Años de Soledad

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Del control de la agenda al ruido político: los días que volvieron a tensionar al Ejecutivo

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Cristiano Ronaldo cambia de cancha: sería actor y productor de una nueva serie junto a connotadas figuras del fútbol

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Protagonista de Stranger Things rompió el silencio sobre teoría que volvió locos a los fanáticos por meses

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

Extraña presencia en Santiago Centro aterra a pasajeros de colectivo: Múltiples testigos aseguran haberlo visto

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

La temeraria acción que subió Naya Fácil a redes sociales: cibernautas indignados la destrozaron a través de comentarios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad