¿Se mantiene o se cae el directorio? La explicación para entender el escenario de Azul Azul tras el golpe de Clark

Una semana muy movida es la que vive la Universidad de Chile, aunque como viene siendo habitual, es por temas alejados de lo futbolístico.

El último gran bombazo para los hinchas fue la decisión de Michael Clark de revertir la compra de las acciones de Azul Azul que representaban el 63,07% de la propiedad.

Con esta información, ratificada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), surgió la duda sobre qué ocurrirá con los actuales directores de Azul Azul, considerando que varios de ellos, incluida la presidenta Cecilia Pérez, ocupan sus cargos al pertenecer al bloque de Clark.

En ADN Deportes te explicamos cuáles son los escenarios que podrían definir quiénes tomarán las decisiones en la concesionaria que administra a la Universidad de Chile.

En principio, los siete integrantes del directorio vinculados al bloque de Michael Clark seguirán en sus cargos, salvo que decidan renunciar. Esto se debe a que las acciones embargadas pasarán ahora a manos del liquidador de Sartor, quien podría optar por llevarlas a remate para obtener liquidez.

En ese escenario, resulta poco probable que se convoque a una Junta Extraordinaria de Accionistas para reestructurar el directorio, ya que primero habría que esperar quiénes adquieren esas acciones. Serán esos eventuales compradores quienes, en definitiva, podrán definir una nueva composición del directorio.

El otro escenario es que Tactical Sport, fondo perteneciente a Sartor AFIP y con el cual Clark concretó la compra de acciones, reúna los recursos necesarios para pagar los cerca de US$8 millones que permitirían levantar el embargo sobre las acciones.

Sartor AFIP tiene programada una Junta de Acreedores en septiembre, instancia en la que podrían adoptarse decisiones sobre el futuro de estos activos.

Sin embargo, si las acciones permanecen bajo la órbita de Sartor, no necesariamente habrá cambios inmediatos en la composición del directorio. En 2024, Sartor contaba con siete asientos, la misma cantidad que el bloque de Michael Clark, y varios de los nombres eran similares, por lo que no es probable que los directores designados por Clark sean reemplazados de forma inmediata.