Cecilia Pérez desestima dejar la presidencia de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz por haber avalado a Clark: “Lo encuentro injusto y súper doloroso” / Agencia Uno

En la previa a la reunión de directorio de Azul Azul este jueves, la presidenta de la organización, Cecilia Pérez, afrontó el convulsionado presente del club.

Esto considerando que el exmandamás de la sociedad anónima, Michael Clark, revirtió la compra de las acciones que lo tenían como el máximo controlador del club, cuestión que pone en duda el futuro de los directores que respondían a su control.

“Tenemos una pura convicción, que es seguir adelante con el compromiso y el mandato que tenemos, no solo en términos legales, para tener las finanzas saludables, sino también un compromiso humano y deportivo con nuestros jugadores. No podemos perder de vista nuestros objetivos y desafíos”, explicó en el Centro Deportivo Azul.

“Tenemos la voluntad y convicción de seguir trabajando, unidos ante la adversidad. Lo más fácil sería dar un paso al costado, pero tenemos el mismo compromiso y cariño por esta institución, además de la responsabilidad de cumplir con los hinchas, accionistas, jugadores y funcionarios”, comentó, junto con aludir a la situación legal que llevó a Clark a desprenderse de parte de sus acciones el día anterior a su formalización ante la justicia por el Caso Sartor.

“Nuestro presente no es fácil, con desafíos futbolísticos que no se han visto mermados. Respecto al futuro es ponerse en escenarios de ficción que no corresponde. Tenemos un mandato legal por cumplir (...) Es un momento que no es agradable, pero estamos más unidos que nunca para sacar adelante a nuestro club”, señaló Cecilia Pérez.

Los chats de Sartor y Marcelo Díaz

La presidenta de Azul Azul también cuestionó la filtración de conversaciones de exdirectores de la administradora general de fondos apuntando a malos resultados con tal de concretar una compra más barata del club.

“Como hincha, me indigna el lenguaje y el trato que se le dio a nuestra institución, pero ahora tengo un rol distinto y no corresponde”, comentó Cecilia Pérez.

Además, aprovechó de defender a Marcelo Díaz de la serie de críticas que ha recibido en redes sociales por haber respaldado públicamente en su minuto a Michael Clark.

“Entiendo a los hinchas por una situación que genera incertidumbre. Lo que ha pasado con Marcelo Díaz es condenable, lo encuentro injusto y súper doloroso. Hay ciertas situaciones y escenarios en la vida, seguramente habló sin saber todo lo que ha pasado. Eso no avala la violencia digital que ha pasado”, cerró en el Centro Deportivo Azul.