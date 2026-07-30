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Michael Clark y otras 10 personas serán formalizadas hoy por caso Sartor: Fiscalía apunta a estafa y lavado de activos

El Ministerio Público presentará cargos contra 11 imputados por una serie de presuntos delitos económicos. La causa marcará una de las primeras pruebas relevantes para la nueva Ley de Delitos Económicos.

Juan Castillo

Michael Clark y otras 10 personas serán formalizadas hoy por caso Sartor: Fiscalía apunta a estafa y lavado de activos

Michael Clark y otras 10 personas serán formalizadas hoy por caso Sartor: Fiscalía apunta a estafa y lavado de activos / Agencia Uno

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago iniciará este jueves la audiencia de formalización contra 11 personas investigadas en el denominado caso Sartor.

Entre los imputados se encuentran Michael Clark, expresidente de Azul Azul, y Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador y expresidente de Sartor.

La Fiscalía comunicará cargos por presunta administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, estafa, lavado de activos y fraude por omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).

La investigación comenzó tras fiscalizaciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que detectaron irregularidades que se habrían cometido desde 2020.

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Según los antecedentes de la causa, Sartor AGF habría utilizado recursos pertenecientes a fondos mutuos y de inversión pública para otorgar préstamos a sociedades vinculadas con sus directores o controladores. Algunas de esas empresas habrían presentado problemas de liquidez y no contarían con garantías suficientes.

La investigación sostiene que “un grupo de imputados, entre ellos Clark, estructuraron un esquema para utilizar a Sartor AGF S.A. para financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, en conflicto con el interés de los aportantes”.

Por las infracciones detectadas, la CMF aplicó sanciones que sumaron 367.500 UF y revocó la autorización de funcionamiento de la gestora.

Un grupo de 55 querellantes relató en una carta el impacto económico que habría provocado el caso. “El resultado ha sido devastador”, señalaron, agregando que algunas víctimas no pueden costear gastos médicos, escolares o cotidianos.

“No sabemos cuánto ni cuándo recuperaremos nuestras inversiones, ni bajo qué condiciones”, afirmaron.

La audiencia de formalización de Michael Clark y otras 10 personas por el caso Sartor comenzará a las 09:00 horas de este jueves.

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