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Vozinha posterga otra vez su viaje a Chile para sumarse a Colo Colo: estos son los motivos

El arquero de Cabo Verde tenía previsto viajar este jueves a Santiago para incorporarse al plantel albo, pero finalmente no abordó el vuelo programado.

Daniel Ramírez

Vozinha posterga otra vez su viaje a Chile para sumarse a Colo Colo: estos son los motivos

Vozinha posterga otra vez su viaje a Chile para sumarse a Colo Colo: estos son los motivos / Eston Parker/ISI Photos

El arribo de Vozinha a Colo Colo sufrió un inesperado contratiempo y generó incertidumbre entre los hinchas del “Cacique”. El arquero de Cabo Verde tenía previsto viajar este jueves desde Madrid a Santiago para incorporarse al plantel albo, pero finalmente no abordó el vuelo programado.

La situación llamó la atención, especialmente porque el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, comentó ayer que el guardameta llegaría durante la noche de este jueves. “Vozinha estaría viajando mañana en la mañana (jueves) desde Madrid a Santiago, llegando a eso de las 20:00 horas”, afirmó el dirigente.

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¿Por qué Vozinha aún no puede viajar a Chile?

Desde el círculo cercano de Vozinha conversaron con AS y explicaron la razón por la que el portero aún no puede concretar su viaje a Chile. “No viajó por documentación. Cabo Verde no tiene consulados y se tramita en Portugal lo que es extranjería… Y él no es portugués, por ende tarda más de lo esperado”, señalaron.

Pese a este contratiempo, en el entorno de Vozinha mantienen el optimismo y confían en que la situación se resolverá en las próximas horas. “Estamos tratando de que viaje mañana (viernes) o el domingo”, indicaron, dejando abierta la posibilidad de que el arquero pueda arribar a Santiago durante el fin de semana para cerrar definitivamente su incorporación a Colo Colo.

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