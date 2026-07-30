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VIDEO. Everton vuelve a Sausalito tras más de un mes de ausencia: así luce el recuperado césped

El recinto de Viña del Mar recibió un tratamiento que le permitirá estar en óptimas condiciones para el choque ante Colo Colo.

Carlos Madariaga

Patricio Barrera

Everton vuelve a Sausalito tras más de un mes de ausencia: así luce el recuperado césped

Everton vuelve a Sausalito tras más de un mes de ausencia: así luce el recuperado césped / Pablo Ovalle Isasmendi

Everton de Viña del Mar vivirá una verdadera fiesta este sábado cuando reciban a Colo Colo por la fecha 17 de la Liga de Primera.

Eso considerando que los ruleteros disputaron sus últimos tres partidos por Copa Chile fuera de la “Ciudad Jardín”, lo que se suma también al hecho de haber comenzado la segunda ronda de la Primera División fuera de casa, empatando ante Unión La Calera.

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Everton no juega en el Sausalito desde el 26 de junio, cuando golearon a Deportes Copiapó.

En el intertanto, eso sí, los Cóndores enfrentaron a Hong Kong China y también se concretó el temporal de lluvia, cuestión que generó dudas respecto al estado del césped.

Sin embargo, a través del trabajo de la Municipalidad de Viña del Mar, dueña del recinto deportivo, la cancha se encuentra en óptimas condiciones para el choque entre ruleteros y albos.

En el registro al que tuvo acceso ADN Deportes, se da cuenta del trabajo de aireación y fertilizado que permitió mantener el césped de Sausalito.

Al margen del pronóstico de lluvias para los próximos días, no se utilizará lona para tapar el campo de juego en virtud de las labores hechas con anterioridad, con lo que se espera que pueda resistir el agua que eventualmente caiga en la previa o durante el compromiso del sábado.

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