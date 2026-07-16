La selección de Argentina, comandada por Lionel Scaloni, ha vuelto a demostrar por qué es la vigente campeona del mundo.

Con un trayecto cargado de épica, mística, sufrimiento y el liderazgo eterno de Lionel Messi, la Albiceleste selló su pasaporte a la gran final del Mundial 2026.

A diferencia de la solvencia defensiva de España, el recorrido de Argentina ha estado marcado por la resiliencia y la capacidad de sobreponerse a la adversidad extrema. Este fue su camino hacia la final, relatado por FIFA.

Fase de Grupos

La Albiceleste arrancó con paso firme en los Estados Unidos, clasificándose con puntaje ideal.

Argentina 3-0 Argelia : Estreno arrollador con un histórico hat-trick de Lionel Messi.

: Estreno arrollador con un histórico de Lionel Messi. Argentina 2-0 Austria : Un triunfo sólido que se destrabó gracias a un doblete de Messi.

: Un triunfo sólido que se destrabó gracias a un doblete de Messi. Jordania 1-3 Argentina: Cierre perfecto de la primera fase para avanzar con 9 unidades.

COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.



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Fase de Eliminación Directa: El camino del sufrimiento

16avos de Final

Argentina 3-2 Cabo Verde: El primer gran susto. Tras igualar en los 90′, el duelo se fue a la prórroga. Lisandro Martínez puso en ventaja a los sudamericanos, pero los africanos empataron. Finalmente, un cabezazo de “Cuti” Romero desviado por la defensa selló el agónico pase.

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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Octavos de Final

Argentina 3-2 Egipto: Otra batalla memorable. El conjunto africano llegó a ponerse dos goles arriba en el marcador. Cuando la eliminación de Messi parecía consumada, Enzo Fernández comandó una remontada histórica que conmovió hasta las lágrimas al astro rosarino.

¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!



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Cuartos de Final

Argentina 3-1 Suiza: Un partido sumamente físico donde los helvéticos pusieron en aprietos a los campeones defensores. Tras empatar en el tiempo regular, la Albiceleste sacó a relucir su chapa en el tiempo suplementario para meterse entre los cuatro mejores.

¡¡ESTÁS LOCO JULIÁN!! ¡¡GOLAZO AL ÁNGULO DE ÁLVAREZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. SUIZA EN TIEMPO EXTRA!! ¿EL MEJOR GOL DE LA COPA?



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Semifinal

Inglaterra 1-2 Argentina: Una edición más del clásico mundialista que quedó grabado para siempre. Inglaterra se puso en ventaja a los 55′ con gol de Anthony Gordon. Argentina parecía condenada, pero la reacción final fue furiosa: Enzo Fernández empató a los 85′ y, en el tiempo de descuento (92′), Lautaro Martínez desató la locura anotando el gol del triunfo definitivo.