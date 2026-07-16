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Doble accidente en plena lluvia destapa persecución por vehículo robado: camioneta terminó volcada en Ruta 78

El hecho ocurrió durante la noche y permitió a Carabineros descubrir que uno de los vehículos involucrados tenía encargo vigente por robo tras un delito en Talagante.

Nelson Quiroz

AGENCIA UNO REFERENCIAL

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En medio de un potente sistema frontal que afecta a la capital y gran parte de Chile, se registró un doble accidente de tránsito durante la noche de este jueves en la Ruta 78, a la altura del kilómetro 40, dejó al descubierto una persecución vinculada a un presunto robo ocurrido horas antes en la comuna de Talagante.

Según informó Carabineros, uno de los hechos ocurrió en dirección hacia la costa, donde dos vehículos colisionaron por alcance luego de que un árbol cayera sobre la calzada.

De acuerdo con los detalles entregados por el subteniente Jorge Maturana, oficial de ronda de Tránsito y Carreteras, recogidos por CHV Noticias, no se registraron personas lesionadas y personal de la autopista trabajaba en el retiro del obstáculo para normalizar el tránsito.

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El segundo accidente ocurrió en dirección hacia Santiago y tuvo un desenlace distinto: una camioneta terminó volcada tras una colisión y sus ocupantes abandonaron el lugar. En la revisión inicial, Carabineros detectó que el vehículo mantenía un encargo vigente por robo.

Este vehículo habría efectuado un robo durante las horas de la tarde en la comuna de Talagante y se estaría dando a la fuga del otro vehículo que también participó en la colisión”, explicó el subteniente Maturana al citado medio.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el conductor de otro automóvil habría seguido a los ocupantes del vehículo robado tras el presunto delito, aunque Carabineros indicó que aún se investiga si se trató de la víctima del robo, un testigo u otra persona involucrada.

“Nosotros no tenemos ningún registro telefónico de que se mantenía algún seguimiento por acá por la Ruta 78. El nexo que tiene la persona que venía en seguimiento está en materia de investigación”, señaló el oficial.

La persona que permanecía en el otro vehículo involucrado fue trasladada hasta el Hospital de Talagante, donde Carabineros espera poder tomarle declaración una vez que sea evaluada por personal médico.

La ruta permaneció con cortes parciales mientras se desarrollaban las diligencias y peritajes para identificar a los sujetos que huyeron del lugar.

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