Era uno de los partidos más esperados de la primera ronda de encuentros. Este martes, después de varios días de espera, el campeón del mundo saltó a la cancha: en Kansas, Argentina se vio las caras con Argelia por el Grupo J.

Y apenas iniciado el encuentro, la albiceleste salió a dejar claro que va por el bicampeonato: en la primera jugada profunda, Lionel Messi abría el marcador y ponía e 1-0. Sin embargo, el tanto sería anulado por posición de adelanto.

Minutos más tarde, fueron los africanos quienes respondieron. Fares Chaibi vencía la resistencia de Emiliano Martínez y silenciaba el Arrowhead Stadium, pero para festejo de los trasandinos, el tanto también sería anulado por offiside.

El dominio del campeón del mundo se plasmó antes de los 20 minutos. Rodrigo de Paul encontró solo a Lionel Messi (17′) en el centro del campo y el ex FC Barcelona apuntó contra el arco, corrió un par de metros y con balazo puso el primer tanto del partido. El control albiceleste, era total.

¡¡PERO POR FAVOR LIONEL, NO PODÉS HACER ESO!! ¡¡GOLAZO DESCOMUNAL DE MESSI PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!!



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Ya en el segundo tiempo, el tramite del encuentro solo se trató de saber por cuántos goles más ganaría Argentina, lo que obviamente respondió Lionel Messi (60′). Tras un potente disparo de Alexis Mac Allister, el portero africano dejó el rebote para que el mejor jugador del mundo solo tuviera que empujarla para poner el segundo.

¡NO TE CANSES NUNCA DE JUGAR AL FÚTBOL, LEO! Messi capturó el rebote tras un remate de Mac Allister y anotó el segundo de Argentina ante Argelia.



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Y para seguir quedando en la historia del fútbol mundial, en el primer partido de este Mundial, Lionel Messi (75’) ya alcanzó una marca impresionante: es el máximo goleador en la historia de los mundiales junto a Miroslav Klose con 16 tantos, esto gracias al golazo que cerró el 3-0 definitivo para la albiceleste.

¡¡FÚTBOL, FÚTBOL, FÚTBOL!! ¡¡LEO MESSI DEFINIÓ A LA PERFECCIÓN Y MARCÓ SU HAT TRICK PARA EL 3-0 DE ARGENTINA VS. ARGELIA!! MÁXIMO GOLEADOR DE LA HISTORIA JUNTO A KLOSE.



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Con el partido cerrado, Argentina arranca su participación en el Mundial obteniendo sus primeros tres puntos y encabeza el Grupo J a la espera de lo que hagan este miércoles Austria y Jordania.

En la próxima fecha, Argentina se verá las caras ante Austria, aquello el lunes 22 de junio desde las 13:00 horas en Dallas, mientras que Argelia desafiará a Jordania a las 23:00 de esa misma jornada, en Santa Clara.