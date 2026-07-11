En Kansas terminó la acción de los 4tos de final de la Copa del Mundo 2026, instancia donde Argentina abrochó su clasificación tras vencer a Suiza en el alargue y así transformarse en rival de Inglaterra en la ronda de los cuatro mejores.

En el primer tiempo, la ‘albiceleste’ entró con una actitud sumamente distinta a los partidos anteriores: mucha presión, agresivo para la recuperación y con ataques veloces.

Por ello no fue extraño que abriera tempranamente el marcador: tras un preciso centro de Lionel Messi, Alexis Mac Allister (10′) le ganó a todos en altura para, con un certero cabezazo, poner el 1-0.

El resto del primer tiempo se trató de aquello: Argentina muy fiero a la hora de recuperar la pelota, pero con pocas ideas para alcanzar el arco suizo que, a su vez, poco incomodó la presencia de Emiliano Martínez en la portería.

Ya en el complemento, Suiza salió decidido a dar pelea mano a mano con el campeón del mundo y de tanto luchar, encontró el empate: Dan Ndoye (67′) marcó el 1-1 y silenciaba gran parte del estadio de Kansas.

El problema para los suizos fue que, en su mejor momento, Breel Embolo los dejó con 10 jugadores: simuló una inexistente falta, se ganó segunda amarilla y se tuvo que ir a las duchas antes de tiempo. Con los europeos forzando el alargue, terminaron los 90 minutos.

En los 30 minutos extras, Argentina buscó con todo el desnivel del marcador y con un golazo de Julián Álvarez y una contra mortal de Lautaro Martínez, el campeón del mundo inscribió su nombre entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

De esta manera, Argentina ahora se verá las caras con Inglaterra que, este mismo sábado, eliminó a Noruega. La semifinal entre ambos será el miércoles 15 de julio, desde las 15:00 horas en Atlanta.

¡CÓMO GANÓ! El cabezazo de Alexis Mac Allister para el 1-0 de Argentina vs. Suiza.



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¡¡HAY PARTIDO EN KANSAS!! Ndoye armó una gran jugada y definió al segundo palo para el 1-1 de Suiza vs. Argentina.



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