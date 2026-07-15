Argentina da otra prueba de campeón y remonta ante Inglaterra para llegar a su segunda final Mundial consecutiva / Anadolu

Argentina ganó un partido más que especial y, en el primer enfrentamiento de la actual generación trasandina contra Inglaterra, tiró de su chapa de campeón vigente para imponerse en una estrecha semifinal del Mundial 2026.

El primer partido se vivio casi como una batalla, con ambos elencos apelando más al ímpetu que a un estilo de claro.

Solo chispazos de Messi y Bellingham produjeron algo de juego en Atlanta, en un encuentro marcado por los encontrones pero sin demasiadas chances.

Recién pasada la media hora de juego vinieron las primeras ocasiones, con un testazo desviado de Stones para los británicos y un remate de Enzo Fernández en favor del elenco trasandino.

¡¡MESSI LEVANTÓ A LA GENTE EN ATLANTA!!



El 10 argentino desparramó rivales y lo bajaron. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ci3BtexErM — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

En el arranque del segundo lapso, Argentina intentó abrir la cuenta, pero Jordan Pickford contuvo una doble chance clara de Julián Álvarez.

¡¡LO TUVO JULIÁN ÁLVAREZ POR DUPLICADO!!



Jordan Pickford y una buena atajada ante el ataque argentino. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/1AlKUZd4EZ — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Sin embargo, al minuto 54, los “Tres Leones” aprovecharon una falla en la salida albiceleste y Morgan Rogers pudo encontrar en área rival a Anthony Gordon, quien batió al “Dibu” Martínez para el 1-0.

INGLATERRA PEGÓ PRIMERO



Los británicos iniciaron la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon metió el 1-0 ante Argentina. pic.twitter.com/wzRQ1IjQVi — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Con la ventaja, Inglaterra fue retrocediendo paulatinamente en la cancha, cediéndole peligrosamente la iniciativa a su rival y transformando a Pickford en figura al contener un par de chances claras.

Cuando el portero del Everton no podía, también tuvieron suerte los europeos, considerando que Alexis Mac Allister cabeceó al minuto 75, pero el balón se estrelló en el poste derecho.

¡EL PALO LE NEGÓ EL EMPATE A ARGENTINA!



Cabezazo de Mac Allister al poste derecho de Pickford. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/svkeKTrXK7 — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Sin embargo, de tanto insistir, Argentina encontró premio cuando, a 5 minutos del final, Enzo Fernández pudo dar con la portería inglesa y con un potente remate desde fuera del área para el 1-1.

¡SÍ, ENZO SÍ! GOOOOOOOOOOOL ARGENTINO



Tremendo remate de Enzo Fernández para que la Selección se lo empate 1-1 a Inglaterra en el final del partido. pic.twitter.com/0vXnBSoGrT — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Los de Lionel Scaloni no se conformaron y mantuvieron el ímpetu, al punto, que en el primer tiempo de descuento, tras otro tiro al poste de Mac Allister, Messi capturó el rebote y asistió a Lautaro Martínez, que con un impecable testazo concretó la remontada.

¡¡ARGENTINA SE LO DA VUELTA A INGLATERRA!! GOOOOL DE ARGENTINA



Lautaro Martínez llegó al palo izquierdo a la perfección para meter la pelota que le puso Messi para el 2-1 ante Inglaterra. pic.twitter.com/19CwG0YmKB — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Inglaterra trató de enmendar el error de retrasarse tan temprano en cancha, pero no tuvo chances claras y Argentina selló el 2-1 con el que abrocharon su segunda clasificación seguida a la final de un Mundial: el domingo tendrán su cita con la historia, ante España en Nueva York.