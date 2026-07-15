VIDEOS. Argentina da otra prueba de campeón y remonta ante Inglaterra para llegar a su segunda final Mundial consecutiva
Los trasandinos nuevamente vinieron desde atrás para imponerse contra el elenco británico y el domingo buscarán el bicampeonato.
Argentina ganó un partido más que especial y, en el primer enfrentamiento de la actual generación trasandina contra Inglaterra, tiró de su chapa de campeón vigente para imponerse en una estrecha semifinal del Mundial 2026.
El primer partido se vivio casi como una batalla, con ambos elencos apelando más al ímpetu que a un estilo de claro.
Solo chispazos de Messi y Bellingham produjeron algo de juego en Atlanta, en un encuentro marcado por los encontrones pero sin demasiadas chances.
Recién pasada la media hora de juego vinieron las primeras ocasiones, con un testazo desviado de Stones para los británicos y un remate de Enzo Fernández en favor del elenco trasandino.
En el arranque del segundo lapso, Argentina intentó abrir la cuenta, pero Jordan Pickford contuvo una doble chance clara de Julián Álvarez.
Sin embargo, al minuto 54, los “Tres Leones” aprovecharon una falla en la salida albiceleste y Morgan Rogers pudo encontrar en área rival a Anthony Gordon, quien batió al “Dibu” Martínez para el 1-0.
Con la ventaja, Inglaterra fue retrocediendo paulatinamente en la cancha, cediéndole peligrosamente la iniciativa a su rival y transformando a Pickford en figura al contener un par de chances claras.
Cuando el portero del Everton no podía, también tuvieron suerte los europeos, considerando que Alexis Mac Allister cabeceó al minuto 75, pero el balón se estrelló en el poste derecho.
Sin embargo, de tanto insistir, Argentina encontró premio cuando, a 5 minutos del final, Enzo Fernández pudo dar con la portería inglesa y con un potente remate desde fuera del área para el 1-1.
Los de Lionel Scaloni no se conformaron y mantuvieron el ímpetu, al punto, que en el primer tiempo de descuento, tras otro tiro al poste de Mac Allister, Messi capturó el rebote y asistió a Lautaro Martínez, que con un impecable testazo concretó la remontada.
Inglaterra trató de enmendar el error de retrasarse tan temprano en cancha, pero no tuvo chances claras y Argentina selló el 2-1 con el que abrocharon su segunda clasificación seguida a la final de un Mundial: el domingo tendrán su cita con la historia, ante España en Nueva York.
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