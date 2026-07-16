“No vamos a poder pasar”: río La Ligua amenaza con dejar aisladas a familias durante intenso sistema frontal en la zona central

Las intensas precipitaciones que afectan a la zona centro-norte del país mantienen en alerta a vecinos del sector Placilla, en la comuna de La Ligua, donde cerca de cinco familias se preparan para quedar aisladas por el aumento del caudal del río La Ligua.

De acuerdo a lo recogido por CHV Noticias, a unos 200 metros del cauce, los habitantes del lugar estiman que durante la madrugada podrían perder la conexión terrestre debido al crecimiento del cause.

Entre ellos está Juan Ignacio, un adulto mayor de 70 años que vive junto a su esposa, su hijo y familiares con niños pequeños, quien teme no poder salir para realizar trámites básicos.

“Me toca el pago de la pensión y la verdad es que no creo que podamos pasar mañana así como está la lluvia. El río va a crecer y ahí yo creo que no vamos a poder pasar”, relató el vecino en conversación con el citado medio.

La situación también preocupa por el abastecimiento. Según explicó Juan Ignacio, en ocasiones anteriores han debido recibir ayuda aérea debido al aislamiento provocado por temporales. “Hace un año tuvieron que venir, un helicóptero bajó al cerro del frente y les tiraron alimentos no perecibles como harina y otras cosas para poder tener qué comer”, señaló.

El escenario se vuelve más complejo para las familias con niños. Carolina, esposa de Juan Ignacio, explicó que su principal preocupación son sus nietos de dos y nueve años. “Yo al tener los niños chicos tengo que preocuparme de que estén bien, que tengan su agua, su luz y todo, y su alimentación”, afirmó.

Los residentes también han tomado medidas preventivas ante eventuales cortes de servicios básicos, almacenando agua y utilizando baterías en caso de interrupciones eléctricas.

Desde el municipio mantienen monitoreo permanente del sector, considerando que se esperan hasta 250 milímetros de lluvia en la zona durante este sistema frontal, una cantidad equivalente a lo que normalmente cae en todo un año.