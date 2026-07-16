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¿Influirá? El juez europeo que FIFA designó para la final del Mundial entre Argentina y España

El esloveno cuenta con un recorrido impecable en torneos de máxima exigencia bajo el ala de la UEFA y la FIFA, destacando en su currículum.

Gonzalo Miranda

Slavko Vincic

Slavko Vincic / Erin Chang/ISI Photos

La Comisión de Árbitros de la FIFA ha develado oficialmente uno de los secretos mejor guardados de la recta final de la Copa del Mundo.

El experimentado colegiado esloveno, Slavko Vinčić, ha sido designado como el árbitro principal para impartir justicia en la esperada final del Mundial 2026, el partido que paralizará al planeta entero.

A sus 46 años, el oriundo de Maribor recibe el encargo más importante de toda su trayectoria deportiva, consolidándose en la élite absoluta del arbitraje internacional.

La designación de Vinčić no es ninguna casualidad. El esloveno cuenta con un recorrido impecable en torneos de máxima exigencia bajo el ala de la UEFA y la FIFA, destacando en su currículum.

Ya sabe lo que es lidiar con la presión extrema, habiendo dirigido con éxito finales de la UEFA Champions League y la UEFA Europa League. Su consistencia y temple en partidos de alta tensión en las fases previas de esta cita del 2026 terminaron de convencer al comité evaluador de la FIFA por sobre otros candidatos de renombre.

Vinčić no estará solo en el campo de juego. Como es habitual, estará acompañado por su equipo de confianza en las bandas y contará con un soporte tecnológico de vanguardia en el VAR para asegurar que el partido definitivo se desarrolle con la mayor transparencia posible.

La presión será máxima, pero el juez de la UEFA ya demostró que tiene el carácter necesario para manejar los egos y las revoluciones de las mejores estrellas del planeta. La cuenta regresiva ya comenzó y el silbato de Vinčić está listo para entrar en la historia grande del fútbol.

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