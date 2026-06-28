La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin este sábado con la definición del Grupo J, donde Argentina derrotó por 2-1 a Jordania en Dallas y Argelia igualó 3-3 frente a Argelia en San Francisco, Estados Unidos.

La “Abiceleste”, que saltó a la cancha con el liderato del grupo y el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurados, se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Giovani Lo Celso (19′) y un penal de Lautaro Martínez (31′).

El descuento del combinado jordano fue obra de Mousa Tamari (55′), en un partido que ganó algo de emoción con el ingreso de Lionel Messi a los 60’. El capitán argentino también se hizo presente en el marcador con otro golazo de tiro libre a los 80′ para decretar el 3-1 definitivo y llegar a los 18 goles en Mundiales.

COSA DE GOATS: GOLAZO DE TIRO LIBRE DE MESSI PARA EL 3-1 DE ARGENTINA VS. JORDANIA. 6 GOLES EN 3 PARTIDOS. BESTIAL.



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En paralelo, Austria y Argelia firmaron un entretenido empate 3-3. Los goles del elenco europeo llegaron por medio de Marko Arnautović (28′), Marcel Sabitzer (55′) y Saša Kalajdžić (90+6′), mientras que la escuadra africana marcó a través de Rafik Belghali (45′) y Riyad Mahrez (60′ y 90+3′).

Así se cerró el Grupo J

Con estos resultados, Argentina selló su clasificación a los dieciseisavos de final como líder del Grupo J con 9 puntos. En la próxima ronda, el campeón del mundo se medirá frente a Cabo Verde, que acabó segundo en el Grupo H.

Por su parte, Austria obtuvo el segundo lugar de la zona con 4 unidades y enfrentará en la siguiente ronda a España, líder del Grupo B.

En tanto, Argelia cerró en el tercer puesto, también con 4 puntos, y obtuvo su boleto a la próxima fase como uno de los mejores terceros. Su rival en dieciseisavos será Suiza.

Finalmente, Jordania terminó en el último lugar del Grupo J sin unidades y se despidió del Mundial 2026.