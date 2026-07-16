Lluvia en Santiago: confirman cuándo será el peak de las precipitaciones este viernes en la capital / Salomie Klingbiel

En horas de la noche de este jueves, las autoridades entregaron un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país y advirtieron que las lluvias aún no alcanzan su momento más intenso.

Durante un punto de prensa, el biministro Claudio Alvarado confirmó que el evento meteorológico deja tres personas fallecidas: una en la Región del Biobío, otra en La Araucanía y una tercera en la comuna de Cerro Navia, en la Región Metropolitana.

La autoridad también informó que cerca de 500 viviendas presentan algún tipo de afectación producto de las precipitaciones. De ellas, cuatro fueron destruidas completamente, mientras 18 registran daños mayores y otras continúan siendo evaluadas por los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

Senapred alerta por el momento más crítico del temporal

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, advirtió que el sistema frontal todavía no alcanza su máxima intensidad y señaló que “el peak de las lluvias se registrará entre la madrugada y el mediodía de este viernes”, por lo que insistió en extremar las medidas de prevención.

En esa línea, llamó a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios mientras se mantengan las condiciones más adversas, considerando que actualmente existen cinco alertas meteorológicas vigentes entre la provincia de Huasco y la Región de O’Higgins, emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile.

Las autoridades reiteraron que el monitoreo de la emergencia se mantiene de forma permanente y solicitaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, siguiendo las instrucciones de los organismos de respuesta mientras continúe el avance del sistema frontal.