Este viernes por la tarde en Estados Unidos, se comenzaron a definir completamente los 8vos de final del Mundial 2026, instancia donde Argentina dirá presente tras dejar en el camino a Cabo Verde.

Si bien en la previa de preveía un duelo “fácil” para el campeón del mundo, lo cierto es que los africanos fueron un hueso duro de roer en la primera mediahora, lo que fue quebrado por el de siempre.

Lionel Messi está decidido a ser la figura del Mundial 2026 (tal como lo hizo el 2022) y en el minuto 28 anotó su séptimo gol en la presente edición del máximo torneo de selecciones, el número 20 en la historia de las Copas del Mundo.

Y cuando se pensaba que Argentina se volvería una tromba, finalmente aquello no ocurrió en el resto del partido. El cuadro ‘trasandino’ se mostó sumamente mezquino y falto de ideas para superar a la férrea defensa de Cabo Verde.

Tanto fue aquello que, en el complemento, el cuadro africano creció en actitud y por lo mismo no fue extraño el empate que anotó Deroy Duarte (59′) para sorprender no solo a Miami, sino que a todo el mundo con la inesperada paridad.

Incapaces de generar el buen fútbol que venían mostrando, el campeón del mundo no pudo con la defensa africana y por ello no terminó siendo extraño que el duelo se fuera al alargue en Miami.

En el complemento, se pensaba que Argentina tropezaría con su propio nerviosismo y ansiedad, pero fue Lisandro Martínez (92′) quien apagó todo eso: aprovechó que lo dejaron solo tras un centro para desatar la locura entre los hinchas argentinos en Miami.

Locura que solo duró unos minutos. Sindy Lopes Cabral (103′) marcó uno de los mejores goles del torneo para anotar, otra vez el empate africano, ante el campeón del mundo. Miami era un velorio.

Ya en el segundo tiempo complementario, Argentina encontró respuestas, otra vez, en las jugadas a balón detenido: Cristian ‘Cuti’ Romero (111′), con una mano incluida de un defensor africano, anotó el tercero para Argentina.

De esta forma, ahora Argentina piensa en otro africano para la ronda de los 16 mejores: se verá las caras con Egipto el próximo martes 7 de julio, desde el mediodía, en Atlanta.

Los goles del partido

¡¡NO PARA DE HACER GOLES EL GOAT!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DENTRO DEL ÁREA TRAS UN GRAN PASE DE LISANDRO MARTÍNEZ Y FIRMÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA ANTE CABO VERDE!



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¡¡PASE DE CAÑO DE MOREIRA, REMATE CRUZADO DE DUARTE Y GOLAZO DE CABO VERDE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA EN 13' ST!!



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¡¡¡QUÉ PARTIDO JUGASTE, LISANDRO!!! GOLAZO DE LICHA MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. CABO VERDE EN TIEMPO EXTRA.



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¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO!! LOPES CABRAL LA COLGÓ DEL ÁNGULO Y MARCÓ EL 2-2 DE CABO VERDE VS. ARGENTINA. ¡QUÉ PRÓRROGA!



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