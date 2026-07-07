El campeón del mundo sabe sufrir: Argentina remonta ante Egipto y sigue con vida en el Mundial 2026 / Chris Brunskill/Fantasista

Argentina estuvo a 11 minutos de perder la defensa del título de la Copa del Mundo, pero supo reaccionar a tiempo para derrotar a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

El elenco africano se plantó cara a cara, ajeno al favoritismo trasandino, y complicaron con su velocidad en la ofensiva.

Así las cosas, igualmente sorprendió que al minuto 13 de juego, Ibrahim Yasser, mediante golpe de cabeza, abrió la cuenta en favor de Egipto.

¡¡GOLPEA EGIPTO!! Ibrahim Yasser ganó por arriba y marcó el primero vs. Argentina. ¿SORPRESA?



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Todo era aún más sorpresivo cuando, al minuto 21 de juego, Lionel Messi perdió su segundo penal en lo que va de la Copa del Mundo ante la gran tapada del arquero Shobeir.

¡¡OTRO PENAL FALLADO PARA EL GOAT!! Oufa Shobeir adivinó las intenciones de Messi y le negó el gol del empate.



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El portero de los africanos fue gran sostén de la ventaja durante el primer lapso, incluyendo una gran tapada a Julián Álvarez.

¡¡INCREÍBLE TAPADA DE OUFA SHOBEIR PARA EVITAR UNA VEZ MÁS EL GOL DE ARGENTINA!!



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Egipto se replegó en el segundo lapso y apeló al contragolpe, cuestión que le dio réditos con Mostafa Ziko anotando el 2-0 al minuto 58, pero el gol fue anulado por una dudosa falta en la previa.

Eso sí, tuvo su revancha rápidamente, pues nueve minutos más tarde sí pudo arremeter en área chica para ampliar la ventaja.

ZIKO PUSO EL SEGUNDO



A los 22 minutos del segundo tiempo, Mostafa Ziko puso el 2 a 0 para Egipto ante Argentina por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/HOypUSfOT1 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Sin embargo, los africanos fueron paulatinamente desgastándose, al punto de que Argentina controló el balón y descontó a los 79 minutos con un cabezazo de Cristián Romero.

DESCONTÓ CUTI ROMERO



A los 34 minutos del segundo tiempo, el central del Tottenham puso el descuento para Argentina ante Egipto por los octavos de final de la Copa mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/4Q7VCFa4rf — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Ya con aquel impulso, los trasandinos no cesaron en el ataque y encontraron el empate a los 83 minutos con el octavo gol en el Mundial 2026 de Lionel Messi.

¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLL DE AAAAAARGEEEEENTINAAAAA!!!



MESSI LE ROMPIÓ EL ARCO A OUFA Y PUSO EL 2-2. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/gK4Ycq8Zq6 — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026

Egipto se quedó sin piernas, pero intentó el contragolpe, pero en una reacción rápida en los descuentos, Enzo Fernández cabeceó a contrapie del arquero rival para sellar una increíble remontada por 3-2, instalándose en los cuartos de final, donde ahora esperan rival del choque entre Colombia y Suiza.