VIDEOS. Un camino de menos a más: Así llegó España a la final del Mundial 2026 ante Argentina
Los “hispanos” dejaron dudas en el debut, pero después avasallaron a sus rivales para ir por su segunda estrella.
La selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, ha firmado un torneo espectacular para meterse en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará a la Argentina de Lionel Messi en busca de su segunda estrella histórica.
Bajo un fútbol asociativo pero sumamente vertical y con una solidez defensiva abrumadora (recibiendo apenas un gol en todo su trayecto) este es el desglose del camino que recorrió la campeona de Europa para llegar al partido definitivo, relatado por FIFA.
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Fase de Grupos
El conjunto español lideró su zona de forma invicta, yendo de menos a más en territorio norteamericano:
- España 0-0 Cabo Verde: Un debut sorpresivo donde el cuadro africano plantó un cerrojo defensivo inquebrantable, amargando el estreno mundialista de Lamine Yamal.
- España 4-0 Arabia Saudita: Despertar goleador con doblete de Mikel Oyarzabal para encarrilar la clasificación.
- España 1-0 Uruguay: Duelo de alta intensidad que se definió gracias a un solitario gol de Álex Baena al cierre del primer tiempo.
Fase de Eliminación Directa
16avos de Final
- España 3-0 Austria: Una exhibición autoritaria del conjunto de Luis de la Fuente, que despachó a los austríacos con absoluta comodidad y pasaje directo a la siguiente ronda.
Octavos de Final
- España 1-0 Portugal: En una nueva edición de este clásico ibérico que marcó la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, La Roja se impuso por la mínima para sellar su pase a cuartos.
Cuartos de Final
- España 2-1 Bélgica: El partido más duro y el único en el que España vio batido su arco en todo el campeonato. Un triunfo agónico y trabajado para meterse entre los cuatro mejores del mundo.
Semifinal
- España 2-0 Francia: Frente al combinado de Kylian Mbappé, España dio una cátedra de jerarquía. Con un gol de penal de Mikel Oyarzabal (22′) y un tanto de Pedro Porro (58′), la selección ibérica borró de la cancha a Les Bleus y abrochó su tiquete a la gran final.
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