España decepciona y no puede imponerse ante el débil Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026 / Maddie Meyer - FIFA

Este lunes, la actividad por la fase de grupos del Mundial 2026 comenzó con un inesperado resultado, pues España no pudo plasmar su favoritismo en Atlanta y terminó lamentando un 0-0 con Cabo Verde, elenco al que Chile derrotó en marzo pasado.

El partido quedó más que claro desde un comienzo, con los hispanos controlando el balón ante un cuadro africano replegado con tal de contener el poderío de su rival.

En todo caso, por más que tuvieron la pelota, los de Luis de la Fuente fueron incapaces de romper el bloque defensivo de Cabo Verde y recién pasado la media hora de juego comenzaron a profundizar un poco.

Fue allí cuando surgió la figura del elenco africano, el portero Vozinha, que apareció para despejar remates de Marc Cucurella y Ferrán Torres, quien tuvo la más clara con un cabezazo de Torres que se estrelló en el horizontal al minuto 39.

¡VOZINHA ESTÁ ON FIRE!



El arquero de 40 años de Cabo Verde estuvo atento ante el ataque de España y el travesaño terminó por salvar su portería.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QP9KQFN9pB — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

La tónica del juego se mantuvo en el segundo tiempo, con Cabo Verde cada vez más replegado en su campo y Vozinha comandando la resistencia ante chances de Mikel Oyarzábal y Fabián Ruiz.

Fue tal la desesperación en España que en los últimos 20 minutos dispuso en cancha del convaleciente Lamine Yamal, quien asi tuvo su debut en Copas del Mundo con 18 años.

LLEGÓ EL DEBUT DE LAMINE EN EL #MundialEnDSPORTS



Yamal ya está en el terreno de juego tras ingresar por Gavi al 70' ante Cabo Verde.



¿Podrá marcar el primero para España?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RqhJM9TB7A — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

La tónica no varió e insistió en su profundidad intermitente en los últimos 20 metros, con el ingreso de Dani Olmo y Nico Williams, pero tampoco prosperó, al punto que incluso Cabo Verde tuvo una chance con un disparo de Kevin Pina.

Así las cosas, con un 74% de posesión de balón, España fue incapaz de quebrar el marcador y terminó protagonizando el primer partido sin goles en la actual edición del Mundial 2026, llenándose de incertidumbre de cara al juego del domingo, cuando se midan ante Arabia Saudita.