Una exhibición de España en el Mundial 2026

España dio una clase de fútbol en Atlanta. El cuadro español goleó por 4 a 0 a Arabia Saudita y quedó con un pie dentro de los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

El equipo dirigido por De La Fuente dominó de principio a fin el partido. Los europeos arrasaron contra los árabes en los primeros minutos y sentenció el partido rápidamente.

A los 11′, Mikel Oyarzabal hizo un gran centro que cruzó todo el arco para que Lamine Yamal aparezca del otro lado y empuje el balón para anotar el primero en el partido. Después, el delantero de la Real Sociedad anotó un doblete en tres minutos que derrumbó a Arabia Saudita.

España controló todos los sectores del campo y el cuadro árabe no pudo acercarse al arco defendido por Unai Simón en el primer tiempo ni tampoco en el complemento.

En los segundos 45 minutos, no cambió el trámite y el equipo europeo volvió a estirar la diferencia en el marcador. A los 48′, Alex Baena tiró un gran centro para que Marc Cucurella aparezca sin marca dentro del área y le pegue una volea al balón para anotar el cuarto.

Posterior a la anotación, España sacó el pie del acelerador y empezó a controlar la posesión de la pelota con total tranquilidad sin mayor profundidad en el ataque,

Con este resultado, el equipo de Luis De La Fuente llegó a los cuatros puntos y alcanzó, de forma momentánea, el primer lugar del Grupo H. Mientras que el elenco de Georgios Donis se complicó su futuro en la cita mundialista.

Revisa acá los goles de España ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

¡GOL DE LAMINE YAMAL!



La joya de España anotó el 1-0 ante Arabia Saudita e ilusiona a los hinchas en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/pA0ppk26gu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

¡EL SEGUNDO DE ESPAÑA!



Mikel Oyarzabal anotó el 2-0 para la Roja ante Arabia Saudita. pic.twitter.com/sIWSHhnUP9 — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

DOBLETE DE OYARZABAL



Dani Olmo asistió y el delantero de Real Sociedad anotó el 3-0 vs. Arabia Saudita.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/3nL2LqP6iu — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026