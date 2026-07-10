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VIDEO. España vuelve a pegar en los descuentos para eliminar a la Bélgica de Lukaku y De Bruyne del Mundial 2026

El campeón de Europa batalló y aprovechó los errores de su rival para meterse en semifinales.

Carlos Madariaga

España vuelve a pegar en los descuentos para eliminar a la Bélgica de Lukaku y De Bruyne del Mundial 2026

España vuelve a pegar en los descuentos para eliminar a la Bélgica de Lukaku y De Bruyne del Mundial 2026 / PAUL ELLIS

En un intenso compromiso en Los Ángeles, España volvió a lucir su profundidad en momentos clave para despachar a Bélgica y meterse en semifinales del Mundial 2026.

El partido se dio a pedir de boca en un comienzo para los hispanos, considerando que sus rivales perdieron a Youri Tielemans porn una lesión en el calentamiento precompetitivo.

Con ello, el elenco de Luis de la Fuente marcó el ritmo del juego como lo hace habitualmente, controlando el balón, aunque careciendo de profundidad.

Sin embargo, en su primera chance clara, tras el rebote de Courtois, Fabián Ruiz abrió la cuenta al minuto 30.

Sin embargo, Bélgica se las arregló para mantenerse en juego gracias a un Courtois que contuvo un par de chances claras de España tras el 1-0 y encontró el empate con un testazo de Charles De Ketelaere, acabando con la imbatibilidad de Unai Simón al minuto 41.

El segundo lapso se dio con el cuadro de Rudi García presionando a un cuadro español que no podía llegar a la portería de un Thibaut Courtois que debió dejar el partido por lesión al minuto 70.

España insistió y profundizó hasta que, en el primer remate franco a portería, Lammens dio rebote y Mikel Merino, como en la llave anterior ante Portugal, anotó el gol del triunfo a los 88 minutos.

Con el 2-1, el elenco de un opaco Lamine Yamal se metió en la ronda de los cuatro mejores de la cita planetaria, algo que no lograban desde que fueron campeones en Sudáfrica 2010. Ahora, su rival será Francia, el martes 14 de julio.

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