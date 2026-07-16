;

Hombre muere electrocutado tras tocar poste energizado durante lluvias en Cerro Navia

El hecho ocurrió durante la noche en avenida La Estrella, donde la víctima habría entrado en contacto con un poste energizado cuyas causas aún son investigadas.

Nelson Quiroz

Francisco Gutiérrez

Hombre muere electrocutado tras tocar poste energizado durante lluvias en Cerro Navia

Hombre muere electrocutado tras tocar poste energizado durante lluvias en Cerro Navia

03:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un hombre de aproximadamente 35 años murió durante la noche de este jueves tras sufrir una descarga eléctrica en la comuna de Cerro Navia, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y gran parte de Chile.

El hecho ocurrió a un costado de un paradero de locomoción colectiva, en las cercanías de la intersección de avenida La Estrella con Los Conquistadores.

Según confirmó el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, la víctima habría entrado en contacto con un poste que se encontraba energizado por causas que aún son investigadas.

Revisa también

ADN

Vecinos alertaron de la emergencia y hasta el lugar acudieron equipos de Bomberos y personal del SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación, sin lograr revertir la situación.

La autoridad comunal explicó que el poste involucrado no pertenecería a la red pública de Enel, aunque la empresa acudió al lugar para cortar las conexiones eléctricas y permitir el trabajo de los equipos especializados. “Se tienen que determinar las causas de por qué ese poste estaba energizado y qué ocurrió en la parte superior”, señaló Tamayo.

El jefe comunal agregó que las precipitaciones podrían haber influido en el accidente, debido a que el agua aumenta la capacidad de conducción eléctrica, aunque recalcó que serán los peritajes los que determinarán las circunstancias exactas del fallecimiento.

La zona permanecerá cerrada durante varias horas mientras se desarrollan las diligencias, mientras la SIP de Carabineros trabaja para establecer la identidad de la víctima y contactar a sus familiares.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad