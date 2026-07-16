Hombre muere electrocutado tras tocar poste energizado durante lluvias en Cerro Navia

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Un hombre de aproximadamente 35 años murió durante la noche de este jueves tras sufrir una descarga eléctrica en la comuna de Cerro Navia, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana y gran parte de Chile.

El hecho ocurrió a un costado de un paradero de locomoción colectiva, en las cercanías de la intersección de avenida La Estrella con Los Conquistadores.

Según confirmó el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, la víctima habría entrado en contacto con un poste que se encontraba energizado por causas que aún son investigadas.

Vecinos alertaron de la emergencia y hasta el lugar acudieron equipos de Bomberos y personal del SAMU, quienes realizaron maniobras de reanimación, sin lograr revertir la situación.

La autoridad comunal explicó que el poste involucrado no pertenecería a la red pública de Enel, aunque la empresa acudió al lugar para cortar las conexiones eléctricas y permitir el trabajo de los equipos especializados. “Se tienen que determinar las causas de por qué ese poste estaba energizado y qué ocurrió en la parte superior”, señaló Tamayo.

El jefe comunal agregó que las precipitaciones podrían haber influido en el accidente, debido a que el agua aumenta la capacidad de conducción eléctrica, aunque recalcó que serán los peritajes los que determinarán las circunstancias exactas del fallecimiento.

La zona permanecerá cerrada durante varias horas mientras se desarrollan las diligencias, mientras la SIP de Carabineros trabaja para establecer la identidad de la víctima y contactar a sus familiares.