España anula el poderío ofensivo de Francia y alcanza su segunda final en Copas del Mundo / Hector Vivas - FIFA

Aunque Francia aparecía como el máximo candidato, España demostró su mejor juego colectivo para imponerse en el tiempo regular al vigente subcampeón planetario con tal de meterse en la final del Mundial 2026.

En Dallas, los españoles se las arreglaron para, tras unos minutos de estudio, hacerse con el control del balón, amparados en el excelente manejo de Rodrigo Hernández.

Mbappé, Barcola y Dembélé se vieron totalemente incapaces de profundizar con chances sobre la portería de Unai Simón, en una tónica totalmente contraria a la que había marcado su devenir en la Copa del Mundo.

España no podía avanzar del todo en ataque, pero Lucas Digne facilitó las cosas con una imprudente falta sobre Lamine Yamal, el cual Mikel Oyarzábal cambió por gol al minuto 22 desde los 12 pasos.

¡ARRIBA ESPAÑA DE PENAL!



Por una falta de Digne en el área, La Roja se impone por 1-0 ante Francia gracias al tanto de Mikel Oyarzabal desde los doce pasos y se ilusiona con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. pic.twitter.com/QAQQolbCl8 — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Para peor, los galos terminaron condicionados en defensa luego de la lesión que llevó a la salida de William Saliba. Tras ello, España profundizó su dominio y pudo ampliar la diferencia, pero Fabián Ruiz no pudo concretar al minuto 37.

ERA UN GOLAZO DE ESPAÑA



Magnífica jugada colectiva de la Roja que casi termina en el 2-0 contra Francia.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/c38KMdJe2z — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Francia intentó reaccionar con tal de ir en demanda del arco rival, pero sin preocupar demasiado a la portería de Unai Simón, fortaleza que los hispanos aprovecharon para ampliar la diferencia con un gran pared de Dani Olmo con Pedro Porro, la cual finiquitó de gran forma el lateral del Tottenham al minuto 58.

LA ARMÓ ÉL Y LA TERMINÓ ÉL ¡QUÉ GOLAZO DE ESPAÑA!



Pedro Porro tiró una pared con Dani Olmo y puso el 2-0 ante Francia para encaminarse a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 pic.twitter.com/FN74kUYMts — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Los dirigidos de Didier Deschamps buscaron el descuento, pero sin acumular siquiera un remate entre los tres palos, el cual recién llegó en los descuentos por parte de Dembélé.

Doué tuvo otra ocasión antes, ante una mala salida de Unai Simón, pero alcanzó a recomponerse con tal de mantener su portería en cero.

¡INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ DOUÉ!



El delantero de Francia no aprovechó una salida en falso de Unai Simón que dejó SOLO EL ARCO de España.#FIFAWorldCup | #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/PYNsM0V6fs — DSPORTS (@DSports) July 14, 2026

Así las cosas, España selló el 2-0 con el que despacharon al elenco de un Kylian Mbappé que no pudo tener un remate a portería, permitiéndole a los hispanos alcanzar su segunda final de un Mundial tras 16 años.