El Grupo H del Mundial 2026 llegó a su fin este jueves con dos partidos disputados en simultáneo. Uruguay cayó por 1-0 ante España y Cabo Verde firmó un empate sin goles ante Arabia Saudita, resultados que terminaron por sellar la eliminación de la “Celeste”.

En el Estadio Akron de Guadalajara, el equipo de Marcelo Bielsa salió con la obligación de al menos rescatar un empate para seguir con vida en el torneo. Sin embargo, no pudo cumplir el objetivo y sucumbió ante el conjunto europeo en otra tarde para el olvido de Fernando Muslera.

Cuando el primer tiempo se encaminaba a terminar sin goles y Uruguay había mostrado mejores sensaciones, España abrió la cuenta a los 42′ por medio de Álex Baena, quien sacó un disparo leve y al medio de la portería, pero, de forma inexplicable, el golero charrúa no pudo contenerlo.

¡¡INCREÍBLE, PERO REAL!! ¡¡ERROR DE NANDO MUSLERA Y GOL DE BAENA PARA EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE URUGUAY!!



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Tras el descanso, Bielsa golpeó la pizarra y decidió reemplazar a Muslera por Sergio Rochet para afrontar el segundo tiempo. No obstante, el error del experimentado arquero de Estudiantes ya había condicionado a los charrúas, que no consiguieron reponerse para alcanzar la igualdad.

Sobre el final del encuentro, todo Uruguay reclamó un penal por una infracción sobre Federico Viñas dentro del área española. Sin embargo, el árbitro estadounidense Ismail Elfath desestimó la acción y tampoco recibió el llamado del VAR para revisar la jugada. Para colmo, Agustín Canobbio fue expulsado en los descuentos.

De esta manera, España timbró su boleto a los dieciseisavos de final como líder del Grupo H con 7 puntos. En la próxima ronda enfrentará al segundo del Grupo J, posición que por ahora ocupa Austria.

Uruguay, en tanto, terminó tercero con 2 unidades y se despidió del certamen. La eliminación de la “Celeste” también marcó el final del ciclo de Marcelo Bielsa, quien ya había anunciado que dejaría el cargo una vez concluida su participación en la Copa del Mundo.

Cabo Verde hace historia en su primer Mundial

En paralelo, Cabo Verde igualó sin goles frente a Arabia Saudita en el Estadio NRG de Houston, resultado que le permitió obtener una histórica clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

En su primera participación mundialista, el conjunto africano se quedó con el segundo lugar del Grupo H con 3 puntos y obtuvo el otro boleto a los dieciseisavos de final, instancia donde se medirá contra Argentina, que ya aseguró el liderato del Grupo J.

Arabia Saudita, por su parte, terminó en el último puesto del Grupo H con solo 2 unidades y, al igual que Uruguay, dijo adiós al Mundial 2026.