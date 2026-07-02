España sigue a paso firme en el Mundial 2026. Este jueves, el equipo dirigido por Luis de la Fuente hizo valer su favoritismo y venció por 3-0 a Austria para sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, la “Roja” logró romper la resistencia austriaca pasada la media hora de juego, cuando Mikel Oyarzabal (36’) aprovechó un preciso centro de Marc Cucurella y definió de derecha desde el centro del área para marcar el 1-0.

La segunda cifra llegó en el complemento por medio de Pedro Porro (66′). El lateral que milita en el Tottenham apareció en el área rival como un delantero más y, con un certero cabezazo, puso el 2-0 para comenzar a cerrar el partido en California.

Sobre el final, el propio Oyarzabal (88’) repitió la fórmula del primer tanto para concretar su doblete: recibió un preciso centro de Cucurella y definió con categoría para decretar el definitivo 3-0 en Los Ángeles.

De esta manera, España se instaló en la ronda de los 16 mejores del Mundial 2026, instancia en la que enfrentará al ganador de la otra llave de dieciseisavos de final entre Portugal y Croacia.

El compromiso entre lusos y croatas se jugará esta tarde desde las 19:00 horas de Chile en el estadio BMO Field de Toronto. El ganador se medirá en la siguiente ronda ante los hispanos, en un cruce programado para el lunes 6 de julio a las 15:00 horas en Texas.

Revisa los goles del triunfo de España ante Austria

TANTO VA EL CÁNTARO A LA FUENTE… ¡Asistencia de Cucurella y gol de Mikel Oyarzabal para que España se ponga 1-0 ante Austria.



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¡APARECIÓ COMO UN GOLEADOR! Nadie lo esperaba por ahí… ¡Pedro Porro se metió al área y cabeceó para el 2-0 de España vs. Austria!



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