Presidente Kast llega al 60% de desaprobación: oficialismo culpa al “complejo escenario económico” y asegura que “esa valoración va a subir”

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Kast enfrenta su peor evaluación en Cadem y el oficialismo atribuye la caída al escenario económico

La Moneda y los partidos oficialistas respaldaron este lunes al Presidente José Antonio Kast luego de que la última encuesta Cadem elevara su desaprobación al 60%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato.

Desde el Ejecutivo atribuyeron el resultado al complejo escenario económico y aseguraron que esperan una mejora en la evaluación ciudadana a medida que comiencen a reflejarse los efectos de sus medidas.

La encuesta se conoció tras una semana marcada por las cifras de desempleo, las tensiones al interior del oficialismo y la polémica protagonizada por el Mandatario durante una actividad en Villarrica. Además, el sondeo mostró que sus atributos peor evaluados fueron la cercanía y la empatía.

“Esa valoración va a subir”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, sostuvo que “en la medida que se vayan viendo los resultados de tener personas responsables a cargo de la administración del país (...) esa valoración va a subir".

17 DE MARZO DE 2026/VALPARAISO El senador Arturo Squella realiza punto de prensa en el hall del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra Ampliar

En contraste, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmó que “la gente está conociendo al presidente” y que la expresión “‘no se llega a fin de mes’ es una frase cada vez más creciente”.

En paralelo, el Presidente Kast iniciará este martes una ronda de reuniones con los partidos oficialistas en Cerro Castillo para coordinar la agenda legislativa.

“Dejémonos de tonterías identitarias”

Aunque el Gobierno descartó que se trate de un intento por ordenar a la coalición, el ministro Claudio Alvarado reiteró que “las puertas están abiertas” para que el Partido Nacional Libertario se incorpore al Ejecutivo.

Claudio Alvarado / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

Desde Chile Vamos, el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, insistió en la necesidad de fortalecer la unidad del sector. "Dejémonos de tonterías identitarias (...) esta es una labor patriótica", señaló.

Pese a ello, en la coalición reconocen que aún no están dadas las condiciones para consolidar un bloque de Gobierno, aunque acordaron mantener reuniones periódicas de coordinación con La Moneda.