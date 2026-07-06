;

FOTO. Alerta del ISP: llaman a retirar uno de los medicamentos más recetados para la hipertensión por “particula extraña”

La medida afecta a un lote específico del fármaco y la autoridad pidió verificar los envases antes de continuar su uso.

Martín Neut

Farmacia - Remedios

Farmacia - Remedios / Pablo Vera Lisperguer

El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por el retiro voluntario de un lote de Amlodipino Comprimidos 5 mg, fármaco utilizado para tratar la hipertensión arterial y otras afecciones cardiovasculares.

La medida fue adoptada luego de que el titular del registro sanitario informara la presencia de una partícula extraña dentro de un alveolo sellado de un blíster, incumpliendo las especificaciones de calidad autorizadas para el medicamento.

Revisa también:

ADN

El ISP precisó que la alerta afecta únicamente a una serie del producto y llamó a pacientes, farmacias y centros de salud a revisar el número de lote de los envases.

¿Qué remedio es?

ADN

Amlodipino Comprimidos 5 mg

Datos del medicamento afectado:

  • Nombre: Amlodipino Comprimidos 5 mg
  • Laboratorio: Ascend Laboratories S.p.A.
  • Lote: 25121470
  • Fecha de vencimiento: marzo de 2028

La autoridad sanitaria recomendó que quienes tengan un envase correspondiente al lote señalado no suspendan el tratamiento por cuenta propia y consulten a su médico tratante o químico farmacéutico para gestionar el reemplazo.

En tanto, los establecimientos de salud, distribuidores y farmacias deberán retirar las unidades afectadas de circulación y devolverlas al laboratorio mediante los canales establecidos.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad