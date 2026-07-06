El Instituto de Salud Pública (ISP) emitió una alerta farmacéutica por el retiro voluntario de un lote de Amlodipino Comprimidos 5 mg, fármaco utilizado para tratar la hipertensión arterial y otras afecciones cardiovasculares.

La medida fue adoptada luego de que el titular del registro sanitario informara la presencia de una partícula extraña dentro de un alveolo sellado de un blíster, incumpliendo las especificaciones de calidad autorizadas para el medicamento.

El ISP precisó que la alerta afecta únicamente a una serie del producto y llamó a pacientes, farmacias y centros de salud a revisar el número de lote de los envases.

¿Qué remedio es?

Amlodipino Comprimidos 5 mg Ampliar

Datos del medicamento afectado:

Nombre: Amlodipino Comprimidos 5 mg

Amlodipino Comprimidos 5 mg Laboratorio: Ascend Laboratories S.p.A.

Ascend Laboratories S.p.A. Lote: 25121470

25121470 Fecha de vencimiento: marzo de 2028

La autoridad sanitaria recomendó que quienes tengan un envase correspondiente al lote señalado no suspendan el tratamiento por cuenta propia y consulten a su médico tratante o químico farmacéutico para gestionar el reemplazo.

En tanto, los establecimientos de salud, distribuidores y farmacias deberán retirar las unidades afectadas de circulación y devolverlas al laboratorio mediante los canales establecidos.