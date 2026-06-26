“Una persona prepotente”: Jara arremete contra Presidente Kast tras cruce con menor en Villarrica

La excandidata presidencial Jeannette Jara cuestionó duramente al Presidente José Antonio Kast luego del incidente que protagonizó durante una actividad oficial en Villarrica, Región de La Araucanía, donde se produjo un intercambio con una mujer y su hijo menor de edad.

El episodio ocurrió luego de que el niño rechazara saludar al Mandatario, situación ante la cual Kast respondió llamándolo a ser más educado y cortés.

Tras el hecho, la madre del menor increpó al jefe de Estado y lo acusó de ser “un demagogo”. Más tarde, se informó que la mujer fue detenida por Carabineros, debido a que mantenía órdenes de detención vigentes por estafa.

Consultada por la polémica, Jara sostuvo que quienes ejercen cargos de alta autoridad deben mantener un trato adecuado con la ciudadanía. “Yo creo que cuando se ejerce un cargo de alta magistratura, hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente”, señaló en conversación con T13.

En esa línea, la exministra del Trabajo comparó la reacción de Kast con la actitud que, a su juicio, mantuvo el expresidente Gabriel Boric frente a las críticas. “Así como el Presidente Boric siempre tuvo mucha templanza y cariño para recibir las críticas y ser una persona receptiva”, afirmó.

Finalmente, Jara lanzó una dura crítica contra el Mandatario por su actuar durante la actividad en La Araucanía. “Creo que ayer el Presidente Kast dio cuenta de lo que es: una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad. No me parece. Me parece muy inadecuado”, sostuvo.