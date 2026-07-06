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Gobierno entrega balance en seguridad: asegura que homicidios bajaron un 13% y secuestros más de 40% en 2026

El reporte del primer semestre del 2026 también evidenció una caída en robos violentos y hechos de violencia en la Macrozona Sur.

Martín Neut

Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau

Ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau / Hans Scott

Una baja del 13% en los homicidios consumados registró Chile durante el primer semestre de 2026, según el balance de seguridad entregado este lunes por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, tras un nuevo Comité Policial.

De acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Seguridad Pública, entre el 1 de enero y el 28 de junio los homicidios disminuyeron respecto al mismo período de 2025, con descensos en regiones como Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Metropolitana.

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“Cuando vemos que los homicidios han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos las que tuvieron que lamentar un deceso”, afirmó Arrau.

Caída de 42,7% en los secuestros

El ministro también destacó una caída de 42,7% en los secuestros registrados por la Policía de Investigaciones (PDI), además de una reducción del 11% en los robos violentos a nivel nacional y bajas en delitos como violaciones y lesiones graves.

En paralelo, el balance informó que los hechos de violencia en las provincias bajo estado de excepción en la Macrozona Sur disminuyeron un 13,6%, mientras que los ingresos irregulares detectados en los pasos fronterizos de Chacalluta, Colchane y Ollagüe bajaron un 86,1% frente al mismo período de 2025.

“Estamos conscientes del desafío y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados”, sostuvo Arrau, quien aseguró que la estrategia de seguridad continuará enfocada en los delitos de mayor impacto.

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