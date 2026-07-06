Volvió a sorprender a todos: Kramer imitó a Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en el Mundial 2026

El humorista chileno, Stefan Kramen, volvió a sorprender al mundo del fútbol luego de publicar su más reciente imitación de uno de los astros de este deporte: Cristiano Ronaldo.

La imitación la publicó unas horas después de la eliminación que sufrió Portugal a manos de España en los octavos de final del Mundial 2026 y que significó el último partido de Cristiano Ronaldo en esta competencia.

“Hoy los mundiales se despiden de Cristiano, uno de los mejores jugadores de la historia. Para muchos -incluso él-, el mejor”, escribió en la publicación Stefan Kramer.

El humorista ironizó con la eliminación que sufrió la selección de Cristiano Ronaldo con un gol al minuto 90 por parte de Mikel Merino.

“Nos ha metido el gol Mikel Merino. Tienes que imaginar, perder en el minuto 90 no es para cualquiera. Me da igual, Cristiano es mucho más que este mundial”, dijo Kramer durante su imitación.