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Cadem: aprobación de Presidente Kast marca su peor registro desde que asumió el cargo

La aprobación del Mandatario retrocedió un punto en la última medición, mientras que la desaprobación llegó a su nivel más alto.

Javiera Rivera

Presidente José Antonio Kast

Presidente José Antonio Kast / Sebastian Beltran Gaete

La más reciente encuesta Plaza Pública Cadem mostró un nuevo deterioro en la evaluación ciudadana del presidente José Antonio Kast.

El sondeo, dado a conocer este domingo, reveló que la aprobación del Mandatario cayó un punto y se ubicó en 37%, mientras que la desaprobación subió dos puntos, alcanzando el 60%.

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Con estos resultados, el Mandatario registra su peor desempeño desde el inicio de su mandato, el pasado 11 de marzo, tanto en nivel de respaldo como de rechazo.

La evolución de la encuesta muestra que, tras asumir la Presidencia con un 57% de aprobación, la percepción ciudadana ha cambiado progresivamente, hasta alcanzar los actuales 37% y 60%, respectivamente.

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Caen todos los atributos del Presidente

Además de la baja en la aprobación, la encuesta evidenció un retroceso en la evaluación de los atributos personales del jefe de Estado. De acuerdo con Cadem, todos los indicadores disminuyeron en comparación con la medición anterior.

Los aspectos mejor evaluados continúan siendo “Responsable”, con un 45% de las preferencias, aunque retrocedió dos puntos, y “Autoridad y liderazgo”, que alcanzó un 41%, cuatro puntos menos que en la encuesta previa.

En tanto, los atributos con menor valoración fueron “Cercano”, con un 31% (-2), y “Empático”, con un 30% (-2).

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