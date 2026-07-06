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“Las que den el...”: el cuestionable mensaje de una micro de Puerto Montt y que provocó un debate en redes

El registro ya suma más de 20 mil reproducciones en TikTok y generó debate en redes sociales.

Nicolás Lara Córdova

“Las que den el...”: el cuestionable mensaje de una micro de Puerto Montt y que provocó un debate en redes

En Puerto Montt, una micro del transporte público se volvió viral en redes sociales luego de que su conductor exhibiera un singular mensaje en un cartel LED instalado en el parabrisas.

El microbús, perteneciente a la línea 7E, llamó la atención con un mensaje que fue compartido por el usuario Rektiliano a través de su cuenta de TikTok. El creador de contenidos tituló el registro: “Cosas que pasan solo en Puerto Montt”.

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“Las que den el WhatsApp no pagan”, decía el mensaje que aparecía en la pantalla LED del vehículo.

El registro ya supera las 21 mil reproducciones en la plataforma y abrió un debate entre los usuarios. Mientras algunos cuestionaron el mensaje por considerarlo inapropiado, otros se lo tomaron con humor.

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