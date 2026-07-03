Ante tensión entre Chile Vamos y Republicanos: Kast llama a “afiatar las confianzas” entre partidos oficialistas

El Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión con los partidos del oficialismo, en medio de las tensiones entre Chile Vamos y Republicanos.

En la cita participaron representantes de Evópoli, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Republicano, colectividades que respaldan al Gobierno.

Tras el encuentro, el Mandatario agradeció la presencia de las dirigencias oficialistas y recalcó la necesidad de fortalecer la coordinación política. “Quiero darle las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el Gobierno”, señaló.

Kast pide coordinación y cooperación para avanzar en proyectos clave

El Presidente aseguró que la reunión permitió abordar los desafíos económicos y sociales que enfrenta el país, especialmente en materia de empleo y crecimiento. “Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo”, afirmó.

En esa línea, Kast sostuvo que el Ejecutivo requiere mayor cooperación con el Congreso para sacar adelante iniciativas relevantes. “Tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el poder Ejecutivo, el poder Legislativo para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales”, indicó.

El Mandatario también reconoció que parte importante del esfuerzo debe venir desde el propio Gobierno para recomponer confianzas dentro del bloque. “Tenemos que afiatar las confianzas”, dijo.

Finalmente, Kast vinculó la reunión con su reciente gira por Paraguay y Uruguay, destacando el interés internacional por Chile. “Todos dicen Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro, y nosotros les garantizamos que Chile va a volver a ser un faro”, aseguró.