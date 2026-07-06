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Alerta Ambiental en la RM martes 7 de julio: restricción vehicular para autos con y sin sello verde, camiones y motos

La medida busca resguardar la salud con fiscalizaciones reforzadas, límites a la circulación y cambios en actividades al aire libre.

Martín Neut

Alerta ambiental

Alerta ambiental / Diego Martin

La región Metropolitana enfrentará este martes 7 de julio un nuevo episodio de contaminación atmosférica. Ante el deterioro de la calidad del aire, la Delegación Presidencial Metropolitana decretó Alerta Ambiental, activando restricciones para disminuir las emisiones y proteger la salud de la población.

Entre las principales medidas, continúa la prohibición de utilizar calefactores a leña y otros derivados de la madera en toda la región, con excepción de los equipos a pellets.

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También se mantiene la prohibición de quemar hojas, residuos y realizar quemas agrícolas, mientras que el Ministerio de Educación recomendó mantener las clases de Educación Física, pero reduciendo la intensidad de los ejercicios y privilegiando actividades bajo techo.

Las restricciones vehiculares

En materia de tránsito, este martes regirá la restricción vehicular para buses sin sello verde con patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9, entre las 10:00 y 16:00 horas, en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Para autos, station wagons y motocicletas sin sello verde, la restricción afectará a las patentes terminadas en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 al interior del anillo Américo Vespucio, y a los dígitos 6, 7, 8 y 9 fuera de ese perímetro, ambos entre las 07:30 y 21:00 horas.

Además, los vehículos de carga sin sello verde con patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9 no podrán circular al interior del anillo Américo Vespucio entre las 10:00 y 18:00 horas.

En tanto, para los autos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011 y las motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre de 2010, la restricción regirá para las patentes terminadas en 8 y 9, entre las 07:30 y 21:00 horas.

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