Qué pasa si mezclas detergente con azúcar: el truco que cada vez gana más popularidad

Las manchas de grasa, aceite o pintura suelen ser de las más difíciles de eliminar al lavar la ropa. Frente a ello, un truco casero ha comenzado a ganar popularidad: mezclar detergente con azúcar .

Aunque puede parecer una combinación poco habitual, quienes utilizan este método aseguran que ayuda a desprender la suciedad más incrustada sin necesidad de recurrir a productos especializados.

Esta mezcla se utiliza principalmente para tratar manchas de aceite de motor, grasa y pintura, consideradas entre las más difíciles de remover de las telas.

¿Cómo prepararla?

Para prepararla solo se necesitan dos cucharadas de azúcar y una cucharada de detergente para ropa.

Ambos ingredientes deben mezclarse hasta formar una pasta homogénea y luego aplicarse directamente sobre la mancha antes del lavado habitual.

Además de este truco para la ropa, el azúcar también puede utilizarse en otras tareas domésticas. Por ejemplo, mezclado con jugo de limón y aplicado con una esponja, puede ayudar a limpiar utensilios de cocina.