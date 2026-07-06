Boric reaparecerá en La Moneda y se reencontrará con Presidente Kast en acto conmemorativo

El expresidente Gabriel Boric aceptó la invitación del Presidente José Antonio Kast para asistir a la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de Chile, actividad que se realizará este jueves en el Palacio de La Moneda y que reunirá a exmandatarios en una ceremonia de carácter institucional.

La cita marcará el primer encuentro público entre ambos desde el intercambio de críticas que protagonizaron en junio, cuando el Gobierno responsabilizó a la administración de Boric de haber generado expectativas entre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

El exmandatario respondió entonces con duros cuestionamientos al Ejecutivo, dando paso a un inusual enfrentamiento entre ambos.

Las actividades

La conmemoración incluirá un almuerzo protocolar encabezado por el Presidente Kast, al que también fueron invitados la expresidenta Michelle Bachelet, quien aún no confirma su asistencia, y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuya participación ya está confirmada.

Además, fue convocada Cecilia Morel, viuda del expresidente Sebastián Piñera.

La agenda oficial contempla, además, la tradicional ceremonia de Juramento a la Bandera por el Día de la Bandera y, durante la tarde, un acto conmemorativo en el Museo Histórico Nacional, con el que se cerrarán las actividades por el bicentenario de la Presidencia de Chile.